Viernes 24 de enero de 2020

Por Diego Vain deportes@elterritorio.com.ar

“Es un momento especial, a una semana de empezar el torneo se quedó sin técnico (Guaraní) y además de técnico, como hincha, no podes decir que no. Hay que poner el hombro”. Darío Labaroni no dio vueltas. Arregló rápidamente su vínculo con la Franja y ayer tuvo sus dos primeras prácticas con el plantel.

El diagnóstico del flamante entrenador fue claro: falta fútbol. “Hay muy buenos jugadores, pero no tienen rodaje. Trabajaron mucho y muy bien en la parte física, pero tuvieron una o dos prácticas nomas de fútbol. Eso es algo a lo que yo tengo que apuntar, más teniendo en cuenta que es un plantel nuevo para mi, salvo dos o tres jugadores que dirigí (caso Guido Barreyro). Tengo que ir conociendo las virtudes y defectos de cada jugador e ir corrigiendo todo lo que pueda”, expresó el DT.

Es que el tiempo es vital en esta parte de la pretemporada y el nuevo técnico tendrá apenas un puñado de entrenamientos para que sus dirigidos entiendan su idea y también para conocer a cada uno de ellos.

“Tengo que ponerme un freno porque recién tuve la primera práctica. A la mañana desarrollamos algo que tengo en mente y por momentos lo plasmamos. Nos faltó el juego, pero creo que es porque los jugadores todavía están duros y hay que empezar a soltarlos. Hubo voluntad y entrega y cuando hay eso a veces solucionas la otra parte, que es la del juego”, explicó Labaroni.

Más allá de que recién tuvo sus primeras 24 horas como DT de Guaraní, Labaroni es un viejo conocido del club y es un gran conocedor de la identidad del equipo de Villa Sarita.

Por eso tiene muy en claro lo que quiere dentro de la cancha para su plantel. “Presión alta, jugar en campo rival y ser protagonistas. Es lo que intento”, aseguró el platense.





Fin e inicio de una etapa Así como lo hacía cuando jugaba, con la pelota contra el piso, buscará que sus dirigidos repitan esa idea. Mucha tenencia y presencia del mediocampo hacia adelante.

El nombre de Darío Labaroni sonó muchas veces para ocupar el banco de suplentes de Guaraní, pero en su momento el DT estaba muy tranquilo en Atlético San Jorge de Santa Fe. Después de tres temporadas en ese club decidió ponerle fin a esa etapa.

“Me fue muy bien y me fui muy bien. Cumplí tres años y este año San Jorge se iba a tomar una especie de año sabático, sin dejar de lado la ilusión de ascender, pero no iban a traer refuerzos. Es gente muy ordenada y precavida y la situación del país los llevó a tomar esa decisión de hacer un parate”, contó Labaroni.

A partir de esa decisión institucional de San Jorge, el ex jugador de la Franja decidió tomarse un tiempo para descansar, pero en Villa Sarita cambiaron los planes y lo fueron a buscar.

“De repente aparece Guaraní. Yo quería descansar hasta junio, pero Guaraní es parte de mi vida. Estuve 17 años en el club, once como jugador y seis como técnico y como ayudante y es volver a mi casa”, confesó.

En cuanto a lo que se viene, Labaroni sabe que deberá adaptarse rápidamente, pero va paso a paso.

“Seguramente el fin de semana me voy a poner a trabajar en los rivales. Hoy (por ayer) me ocupé de Guaraní, mañana (por hoy) me voy a ocupar de Guaraní y el sábado me voy a ocupar de Guaraní”, avisó.