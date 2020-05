Presentan protocolo para re abrir escuelas de danza en Montecarlo

Martes 19 de mayo de 2020 | 23:30hs.

Integrantes de la Asociación de Trabajadores de la Danza entregaron esta tarde una solicitud para volver a trabajar, acompañado de una propuesta de protocolo para llevar adelante las clases. El petitorio fue entregado al Ministro de Cultura de Misiones José Martin Schuap.









El día 14 de mayo se realizó una reunión online entre trabajadores de la danza de la provincia, donde se establecieron la importancia de la actividad artística, las problemáticas que los profesionales de danza atraviesan a partir de la cuarentena obligatoria y por último, un modelo de protocolo propuesto por el sector, ya que al estar imposibilitados de dictar clases presenciales se ven afectadas directamente la situación laboral, económica, social de cada uno de los trabajadores.





Es así que proponen medidas de bioseguridad en el acceso y fuera de cada establecimiento.







Los puntos que se destacan en la propuesta de protocolo son:







Las clases se realizarán con el expreso acuerdo de los padres y adultos comprometidos a cumplir las reglas de higiene y en el margen horario establecido por las autoridades, a partir de la fecha establecida por las mismas.



Comprobar que las personas que ingresen a cada establecimiento no tengan sintomatología (no tos, no problemas respiratorios, no fiebre) y que la temperatura no sea mayor a 37ºC. Contar con cartelería de prevención del COVID-19.El establecimiento debe garantizar la limpieza y desinfección de la vereda, salón y pasillos, con agua y lavandina, que el espacio físico: sea amplio, iluminados y aireados, guarden las condiciones de higiene y sanidad, equipados para una adecuada práctica y al frente estará un profesional capacitado y responsable.Todas las actividades serán en grupos reducidos y distancias entre estudiantes de 2.5 metros en espacios cerrados y abiertos, para garantizar el distanciamiento obligatorio.Que las clases no superen una hora de durabilidad, evitar permanecer tiempo extendido en el establecimiento. Realizar actividades que sean sin contacto físico.Entre otros puntos que se consideran fundamentales para poder realizar cada una de las actividades, que no incluyen a mayores de 65 años por están dentro el grupo de riesgo.Los profesionales esperan una respuesta para seguir haciendo ajustes y poder volver a trabajar, teniendo en cuenta que la gran mayoría subsiste económicamente por el dictado de sus clases.