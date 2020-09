Presentan plan de regularización de energía en barrios de escasos recursos - El Territorio Misiones

Sábado 5 de septiembre de 2020

Por Nazarena Torres politica@elterritorio.com.ar

"Cuando uno entra a un barrio donde las líneas van corriendo entre las casas, es difícil convencer a los vecinos de que es útil la posibilidad de estar normalizados"Guillermo Aicheler Presidente de Energía de Misiones

"Algunas de las obras para 2021 serán la toma sobre el río Iguazú, remodelación de la planta sobre el Mbocay y la obra de toma e impulsión de Jardín América"Joaquín Sánchez Titular del Imas

También señaló las tareas de asistencia técnica que realizan, como “la reparación y cambios de equipos y tableros”.





Con el análisis de gastos en dos de los servicios claves para los vecinos misioneros, se llevó a cabo ayer una nueva reunión de la comisión de presupuesto en la Cámara de Representantes provincial.En primer término, expuso sobre lo hecho durante el último año y las proyecciones para 2021 el presidente de la empresa de Energía de Misiones, Guillermo Aicheler. Según su alocución, el organismo provincial recibirá alrededor de 1.614.840.000 de pesos, correspondientes a un incremento del 20 por ciento respecto a los montos del año en curso.En forma posterior, estuvo el presidente del Instituto Misiones de Agua y Saneamiento, Joaquín Sánchez, con un cálculo de recursos de 3.591.959.000 de pesos que significan un aumento del 27,88 por ciento respecto al presupuesto en ejecución. En ambos casos, se refirieron a los alcances de los servicios en las diferentes comunas y el trabajo que se realiza en barrios y áreas rurales, con el fin de que cada vecino pueda contar con luz y agua.Entre los planes a ejecutar en materia de servicio energético, Aicheler mencionó el Plan Integral de Acceso, Regularización y Permanencia en el Servicio Eléctrico para familias de escasos recursos en situación de pobreza energética.Apunta a mejorar la calidad de vida, reducir las pérdidas no técnicas de índole social, disminuir la siniestralidad en hogares humildes y brindar oportunidades de regularización voluntaria.“Vamos a estar abarcando 35 municipios de la provincia, no es una tarea tan fácil, porque cuando uno entra a un barrio donde las líneas van corriendo entre las casas, es difícil convencer a los vecinos de que es útil atender esta situación, e ingresen a la posibilidad de estar normalizados”, explicó el titular del ente. Al tiempo que dijo que la idea es que “no vuelvan a colgarse, que permanezcan en el tiempo, por lo que estas familias entrarían directamente a la tarifa social”.De la misma manera, se trabajará en el plan Sustituir en todos los municipios, de manera sistemática, con el fin de reemplazar 8.352 postes de madera, en un plazo de 18 meses y con una inversión de 92 millones de pesos.Celebró el pago total de la deuda con Ande, las conexiones urbanas y suburbanas, cambios de interruptores, remodelaciones, líneas trifásicas y monofásicas, además de la colocación de luminarias led.También se puntualizó en el trabajo en las líneas de transmisión 33kv en San José, Parque industrial de Apóstoles, El Soberbio y San Pedro-San Vicente, entre otras; además de la limpieza de traza en distintas comunas, “tareas de gran importancia para nosotros, por lo que no dejamos de tener la mirada puesta allí”.Según el titular, visión federal y atención a los requerimientos son los ejes del trabajo diario.Por su parte, Sánchez del Imas realizó un rápido recorrido por las tareas que se están llevando a cabo y resaltó el trabajo “que estamos haciendo en los municipios. En el último año hicimos 95 reparaciones, en las que se invirtieron 12 millones de pesos”.Mencionó además los trabajos hechos en la planta potabilizadora de Panambí, el sistema de abastecimiento para el lote 5 de Campo Viera, la ampliación de red en los barrios Cataratas y Picaflor de Iguazú y el servicio de agua en San Pedro, que presta el Imas.Indicó que para el 2021 prevén cinco obras importantes: “Una toma sobre el río Iguazú, la remodelación de la planta sobre el Mbocay en Puerto Iguazú, la finalización de la obra de toma e impulsión de Jardín América, el acueducto de agua de Corpus-Roca y la planta de agua de Bernardo de Irigoyen”.