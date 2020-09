Preocupan los encuentros al aire libre en San Pedro - El Territorio Misiones

Lunes 7 de septiembre de 2020

Se labraron 5 actas en Montecarlo En la localidad de Montecarlo se labraron cinco actas hasta el momento por no utilizar barbijos, medida obligatoria para toda la provincia. Además se apercibió a siete comercios por incumplimiento de los horarios establecidos por el municipio y la Policía recibió cientos de llamadas desde el inicio de la cuarentena por reuniones familiares y partidos de fútbol, principalmente en las colonias.



Si bien en la calle se observa un mayor acatamiento en lo que respecta al uso de tapabocas, esto no siempre se cumple en el transporte público. Es que a pesar de subir con el elemento puesto, los pasajeros optan por bajárselo hasta el cuello una vez que se sientan, por lo que constantemente los inspectores de la empresa solicitan que lo usen de manera correcta. Esto muchas veces derivó en discusiones con pasajeros que se rehúsan a respetar las condiciones.



En cuanto a los comercios, la desinfección y las normas de higiene al entrar y salir dejaron de ser controladas como en un principio y muy pocos cuentan con los elementos necesarios o miden la temperatura a los clientes. Mientras, en los bares, restaurantes y heladerías, la aglomeración muchas veces se vuelve inevitable.

En la localidad de San Pedro comenzó a notarse cierto relajamiento en cuanto al cumplimiento de medidas preventivas en el marco de la emergencia sanitaria. La situación es doblemente preocupante, teniendo en cuenta que es una zona de frontera con Brasil.Si bien la flexibilización de algunas actividades arrojó resultados positivos en relación a la situación económica de los comerciantes y emprendedores, por otra parte provocó una despreocupación desmedida en la población.Es así que muchos dejaron a un lado las normas de prevención y se volvieron comunes los escenarios de aglomeración de personas en espacios públicos, sobre todo los fines de semana.La preocupación está puesta además en la responsabilidad social, ya que se observa cotidianamente la falta de uso de barbijos en la vía pública.En la localidad están habilitadas las caminatas recreativas y salidas en bicicleta, pero no así los encuentros al aire libre, no obstante lo cual se realizan todos los fines de semana, principalmente en la tarde del domingo, cuando es posible observar un número importante de jóvenes que se reúnen en grupos -sin ninguna medida preventiva- a ingerir bebidas alcohólicas y escuchar música.Otro de los sectores de mayor aglomeración es el banco, aunque no por voluntad de los clientes. Esto se debería, de acuerdo a lo expresado por usuarios a este matutino, a que el sistema de turnos con horarios establecidos no funciona al cien por ciento, generando demoras y con ello largas filas, donde no siempre la distancia supera el metro y medio.Hasta el momento, se labró un total de diez actas en el municipio por el incumplimiento del uso de barbijo a modo de prueba piloto, mientras que el personal policial no volvió a recibir el documento necesario para dar continuidad a los controles de este tipo y multar a quienes no llevan puesto el tapabocas.Otro punto que preocupa tiene que ver con la apertura de un segundo acceso, precisamente el que comunica la zona céntrica con calle Araucaria y de allí a la ruta nacional 14.Para sorpresa de muchos, en la madrugada del viernes último, un grupo de inadaptados atropelló el portón que fue colocado hace poco más de una semana, cuando después de cinco meses de haber estado cerrado, el Comité de Crisis habilitó el mencionado acceso.Como consecuencia, el portón quedó en el suelo y ante este hecho, analizan cerrar nuevamente el acceso.Esta medida permite controlar quiénes ingresan y salen de la localidad, siendo la frontera con Brasil y los pasos ilegales la mayor preocupación.“Nosotros sabemos quiénes hicieron este atropello, también cuál es el motivo por el que quieren que ese portón esté abierto por la noche”, manifestó el intendente, Miguel Dos Santos.Y agregó: “Los casos de Covid avanzan, estamos a pocos kilómetros de la frontera con Brasil y no podemos dormirnos. Lamentamos mucho por la gente que tiene su negocio en esta zona, pero acá hay mucha irresponsabilidad y nosotros no estamos poniendo palos en la rueda, estamos cuidando de todo un pueblo. Para mí lo mejor es cerrar este acceso nuevamente”.En Bernardo de Irigoyen, también ciudad lindante con municipios brasileños, la historia parece ser totalmente diferente a la de San Pedro. Allí la conciencia social continúa vigente en todos sus ámbitos y la población extrema los cuidados para evitar la propagación del coronavirus.El movimiento ya prácticamente volvió a la normalidad, pero respetando el distanciamiento social y cumpliendo con el uso de barbijos. Además, todos los comercios ofrecen alcohol en gel en la entrada para el uso de los clientes.En el caso de remises y taxis, no está permitido llevar a más de tres pasajeros.En diálogo con El Territorio, el intendente Guillermo Fernández destacó: “La comunidad de Irigoyen desde un primer momento acató los lineamientos dispuestos de protocolos sanitarios ante esta pandemia del Covid-19”.En este sentido, reconoció la labor del personal de Salud Pública, las fuerzas de Seguridad y demás instituciones que conforman el Comité de Crisis, debido a que “mediante un trabajo en conjunto para controlar, prevenir y concientizar a la población, no tuvimos grandes inconvenientes como la clausura de comercios, aplicaciones de multas u otras sanciones”.Sin embargo, Fernández afirmó que durante este período de confinamiento sí hubo multas a propietarios de automóviles o motocicletas por falta de documentación y de otros requisitos de circulación, que al aumentar los controles se pudieron detectar y aplicar las sanciones correspondientes.“Lo demás marcha muy bien en cuanto al cumplimiento de los protocolos, ahora habilitamos las reuniones de hasta diez personas al aire libre, pero va haber personal de Salud Pública y de seguridad controlando que se cumplan los protocolos”, cerró.