Preocupan atrasos y menos ingresos del FET este año

Sábado 6 de junio de 2020

El malestar en el sector tabacalero es creciente con los atrasos y menos fondos que se proyectan en concepto de envíos del Fondo Especial del Tabaco (FET). En otras provincias tabacaleras, productores comenzaron a mostrar una creciente migración hacia otros cultivos por la falta de rentabilidad que les deja el tabaco.En los últimos meses, desde el sector industrial se había advertido que la paralización en la industria cigarrillera nacional por el aislamiento social preventivo y obligatorio produciría una fuerte merma en la recaudación de los impuestos que luego son girados a los productores. También días atrás, el dirigente tabacalero Héctor “Cacho” Bárbaro disparó sobre la fuerte deuda con fondos que recauda Nación.“Les contamos que la Asociación de Campesinos Tabacaleros Independientes de Misiones (Actim) tiene acreencias en Nación por 74 millones de pesos que corresponden a un saldo de 29 millones pendientes de 2019 y 45 millones por las prestaciones de lo que va de 2020. Estamos esperando la transferencia de esos recursos, pero la cuarentena atrasó los trámites en Capital Federal, como pasó en todo el país”, explicó.En tanto, ayer se difundió que productores en Jujuy se están pasando a otros cultivos por la inestabilidad en el envío de fondos del cultivo. “Con el tema de la pandemia no hay recaudación. Varios están volcándose a otros cultivos como porotos o soja, en el caso nuestro nuestras ganancias son sólo para pagar deudas”, explicó el productor jujeño Nelson Mamani al sitio Jujuy al momento. En tanto, diferenció que “el FET no es un subsidio, es un complemento de precios”.Por otra parte, el Ministerio del Agro y la Producción comunicó que hoy se realizará el primer pago de retorno por compensación de precio para aquellos tabacaleros que entregaron su materia prima del 6 de abril al 29 de abril.En esta oportunidad, se abonarán 77.358.887 de pesos, correspondientes a los primeros 4.816.847 kilogramos. El monto lo recibirán 2.053 productores que llevan adelante la producción de tabaco burley; equivale a 16,06 pesos por kilo de tabaco en promedio.Los tabacaleros que tienen el pago disponible pero que no está acreditado en su caja de ahorro, lo pueden cobrar a través de ventanilla. Para mayor información, los colonos que tengan alguna dificultad podrán comunicarse con la Subsecretaría de Tabaco al 0376-4447167 o 4447173.