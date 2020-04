Preocupación por transporte ilegal de tareferos en San Pedro 

Jueves 16 de abril de 2020 | 15:30hs.

El sector yerbatero genera amplio movimiento en la capital de la Araucaria, tornándose una de las principales actividades económicas del municipio, con el inicio de la cosecha de Yerba Mate se comenzó a notar irregularidades en lo que respecta las protocolos sanitarios para realizar la cosecha. Muchos de los tareferos son transportados de forma aglomerada en camiones sin uso de barbijos.La preocupación surge por parte de los vecinos quienes manifestaron que son varios los camiones que ingresan a las propiedades transportando tareferos en la carrocería de los camiones, esto genera inquietud tanto porque no cumplen con las medidas sanitarias de distanciamiento social pero también por la falta de seguridad para los trabajadores.Esta realidad pone de manifiesto el poco interés de algunos de los grandes productores y prestadores de servicio en mejorar la calidad laboral de los cosechadores aprovechándose de la necesidad de las familias "Es una situación que vemos con enorme preocupación, todos estamos haciendo un enorme esfuerzo para cumplir con la cuarentena, se entiende la realidad de las familias pero estos empresarios deben ser más responsables esperemos se realicen más controles al respecto", indicó a este medio un vecino que prefiere resguardar su identidad.En este caso uno de los camiones ingresa a Colonia Aster por la intersección de la ruta nacional 14 y paraje Dos de Abril de San Pedro cargando más de cuarenta personas las que no utilizaban barbijos. En este sentido el jefe del Departamento de Fiscalización de transporte de Misiones, Emanuel Alberto Augusto, confirmó a El Territorio que, "no existen camiones adaptados para el transporte de tareferos en San Pedro, en este caso deben contener butacas y cinturones homologados. Los trabajadores deben ser transportados en colectivos con los respectivos cinturones de seguridad".Cabe recordar que el pasado domingo 5 de abril en Colonia Siete Estrellas, volcó un camión que transportaba trabajadores de la yerba mate dejando como saldo cuatro personas heridas.