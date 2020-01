Preocupación por nuevos robos en San Pedro

Miércoles 22 de enero de 2020 | 12:30hs.





El lamentable hecho ocurrió pasada las 3 de hoy, cuando personas ajenas ingresaron por el portón principal de una vivienda ubicada en la zona rural de San Pedro, y mientras los propietarios dormían, se llevaron una motocicleta marca Rouser 135cc color roja modelo 2011 y una motoguadaña stihl 220 que se encontraba en la galería de la vivienda, que está a pocos metros de la ruta nacional 14.





Uno de los hijos de la familia, quien es dueño de la motocicleta, logró escuchar cuando la misma fue puesta en marcha, ya en la ruta, de inmediato trataron de seguir a los autores pero no lograron alcanzarlos. “Entraron a mi casa se llevaron la moto de mi hijo con todos los papeles al día y mí motoguadaña con sólo cinco meses de uso, tratamos de seguirles con el auto pero no los alcanzamos más. Acá en paraje Gentil ya son muchos los damnificados por robos, son herramientas que tanto nos hacen falta en la chacra pero lamentablemente tuvimos este perjuicio, esperamos se actúe en este caso y no quede impune”, señaló en diálogo con El Territorio, Isabelino Mendez, propietario de la vivienda.





La denuncia fue realizada en la Comisaría Seccional Primera, donde realizan las investigaciones pertinentes para dar con los autores del hurto y recuperar los elementos sustraídos.

En los últimos días, fueron varios los robos registrados por familias que residen en la Capital de la Araucaria. En esta oportunidad los damnificados son de paraje Gentil kilómetro 1348, quienes sufrieron el robo de una motocicleta y una motoguadaña Stihl, en la madrugada de este miércoles. El hecho causa preocupación e impotencia por tratarse de herramientas de trabajo y movilidad, fruto de enorme esfuerzo de los propietarios.