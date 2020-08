Preocupación por los impactos de la sequía e incendios en campos - El Territorio Misiones

Lunes 31 de agosto de 2020

En las últimas semanas, diez provincias argentinas, entre las que se incluye a Misiones, fueron afectadas por incendios forestales. El efecto de las heladas, que secaron las pasturas, al que se sumaron después las altas temperaturas, la ausencia de precipitaciones y el accionar del hombre produjeron un cóctel peligroso que dificulta las proyecciones productivas de cara a lo que resta del 2020 y el primer semestre del año próximo.Entre Ríos, Corrientes, Buenos Aires, La Pampa, San Luis, Santiago del Estero, Misiones, Catamarca y La Rioja son los lugares más afectados por el fuego, siendo Córdoba, Buenos Aires y Corrientes los sitios con una situación más crítica, según el último informe del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF). Entre esos tres distritos se incendiaron más de 700.000 hectáreas y estiman pérdidas superiores a los 10 millones de dólares. En el caso de Misiones, en la última semana se perdieron 700 hectáreas de pastizales en el Campo San Juan, producto de un incendio que se registró el martes.En este sentido, el factor climático es fundamental de cara al próximo período de siembra y producción, según señala un informe de la Fundación Mediterránea bajo el título 'El clima amenaza la generación de divisas en el 2021'.Allí se indicó que las exportaciones de productos agrícolas, como cereales, oleaginosas y legumbres, y de sus respectivos derivados industriales, como harinas y aceites, alcanzaron el 55% de las exportaciones totales del país entre enero y julio de este año, cifra récord que no se registraban desde 1992.Aducen que las restricciones internas por el aislamiento social preventivo y obligatorio, la caída en la demanda de Brasil, los pedidos de otros países y dos períodos de cosechas buenas (ciclos 2018/2019 y 2019/2020) fueron las variables que empujaron el buen volumen de ventas al exterior de la agricultura extensiva. En este sentido, acentuaron que el clima es uno de los factores claves en el resultado productivo de la agricultura del país. “Lamentablemente, el clima no está acompañando al nuevo ciclo agrícola y amenaza la generación de divisas del 2021”, subrayaron.Justificaron que “el potencial de rindes de los cultivos de invierno (como el trigo y garbanzo) ya se encuentra disminuido por la insuficiencia de lluvias y las altas temperaturas en el Centro y Norte del país. A precios de exportación, se detectó una merma del 10% en el rinde medio del trigo, que le costaría al país unos 440 millones de dólares, cifra que escalará rápidamente si las lluvias no aparecen en las zonas más afectadas por la sequía”.Justamente son en los distritos que en las últimas semanas la producción fue afectada a raíz de los incendios forestales, que ya cumplen su tercer semana.“Es de esperar que continúe este dominio de la agricultura extensiva en las exportaciones del país, por lo que pasan a ser muy relevantes todos los factores que influyen en la decisión de inversión de los productores (cuántas hectáreas sembrar, qué productos, qué tecnología aplicar, entre otros) y también aquellos que determinarán finalmente los resultados productivos y económicos finales. Dentro de este segundo grupo aparece el clima como variable no controlable y determinante de la productividad que efectivamente se logra al cabo del ciclo”, señalaron desde la Fundación Mediterránea.Y manifestaron: “Si el clima es clave para el resultado productivo de la agricultura extensiva y esta última genera (en forma directa o indirecta) más del 50% de las exportaciones, puede afirmarse entonces que más de la mitad de las divisas del 2021 dependen en gran medida de cómo evolucione el clima en los próximos meses de este año y en los primeros meses del próximo”.En el informe se indicó que tanto el otoño como lo que va del invierno resultaron ser períodos de tiempos con sequías que afectaron mayoritariamente a la región Centro del país.“La falta de lluvias junto con elevadas temperaturas ha ido agotando las reservas de agua en los suelos (capa y perfil), complicando la normal evolución de los cultivos de invierno (trigo, garbanzo) y amenazando el inicio de la siembra de los cultivos de verano (girasol, maíz)”, especificaron.En el caso de Misiones, se mostró que las lluvias están por debajo del promedio anual, aunque este fenómeno no afectó de lleno a las pasturas, más allá de que las heladas registradas a mediados de agosto terminaron por dañar gran parte de la producción de tabaco y té. En los campos se trabaja para revertir esa situación.