Preocupación en toda América por la rápida expansión del coronavirus

Domingo 1 de marzo de 2020

Investigan caso en Foz de Iguazú

La Secretaría Municipal de Salud (SMSA) de Foz de Iguazú, a través de la Vigilancia Epidemiológica, reportó mediante una nota divulgada ayer, que están investigando el primer caso sospechoso de Covid-19 en el referido municipio. Según la periodista Cris Loose, la paciente llegó de Roma, Italia el pasado 16 de febrero y un par de días después se quejó de un cuadro de tos. En la fecha acudió a un hospital con fiebre y tos. Debido al cuadro clínico que presenta, fue derivada al Centro de Información Estratégicas en Vigilancia en Salud y fue clasificada como sospechosa de estar contaminada con el virus, publicó el sitio noticde.com. Todos los materiales recolectados de la paciente serán llevados a un laboratorio especializado y las medidas de cuarentena fueron explicadas a los familiares de la mujer.



En Misiones se descartaron sospechosos En Misiones, hasta el momento, no se debió activar el protocolo para pacientes sospechosos con coronavirus, en ninguna localidad, así lo conformó a El Territorio el Ministro de Salud, Oscar Alarcón, luego de ser consultado por este medio por la aparición de una serie de mensajes y publicaciones en las redes sociales que hablaban de que en Eldorado se había presentado una paciente con síntomas de la enfermedad. Además, el Ministro informó que a la paciente se le realizaron los estudios pertinente, dando negativo para coronavirus.

El Funcionario explicó que “eso no es real”. Indicó que hay una paciente, de 59 años de una localidad cercana a Eldorado que está internada en el Samic , con una infección respiratoria y que estuvo en Francia, pero no en la zona afectada por el brote de la enfermedad.

Una mujer enferma de Covid-19 de casi 60 años de edad murió en el estado de Washington, informaron ayer los funcionarios de salud estatales, con lo que se registró la primera muerte reportada en Estados Unidos por el nuevo coronavirus. El fallecimiento puso en alerta máxima al país y se estiman que hay más casos de personas contagiadas. Ayer hubo aparición de nuevos casos en México y Ecuador. También de un nuevo enfermo en Brasil.En Washington, los funcionarios estatales emitieron un breve comunicado de prensa anunciando la muerte, pero no dieron detalles y anunciaron una conferencia de prensa. Un portavoz del Centro Médico EvergreenHealth, Kayse Dahl, dijo que la persona murió en el centro, pero no dio detalles.En una conferencia de prensa en la Casa Blanca ayer, el presidente Donald Trump describió a la persona fallecida como una mujer que se acercaba a los 60 años y con un alto riesgo médico. Dijo que los estadounidenses sanos deberían poder recuperarse si contraen el nuevo virus. Los funcionarios de salud del estado y del condado de King dijeron en su texto que “se han identificado más personas con la infección, una de las cuales murió”. No dijeron cuántos casos nuevos hay.El número de casos por el nuevo coronavirusen Estados Unidos se considera pequeño.“Nuestro país está preparado para cualquier circunstancia, sea grande o pequeña”, recalcó ayer el presidente Donald Trump en conferencia de prensa. E insistió: “Estamos súperpreparados. Que dispongamos de 43 millones de máscaras es un ejemplo”.En todo el mundo, el número de personas enfermas por el virus rondaba el viernes alrededor de 83.000, y había más de 2.800 muertes, la mayoría de ellas en China.El deceso se produce después de que los funcionarios de salud revelaran un segundo caso de coronavirus en Estados Unidos en alguien que no había viajado al extranjero o que no había tenido contacto cercano con alguien que tuviera el virus.Las autoridades de Estados Unidos se movilizaron ayer en una campaña total de prevención contra el Covid-19 dirigida por el vicepresidente Mike Pence, apenas unos días después de que aseguraban que el país tendría consecuencias mínimas por el nuevo coronavirus.Los funcionarios de salud se apresuraban para tener listos los exámenes de detección del coronavirusen todos los estados, mientras que el gobierno de Trump indicó que podría recurrir a una ley de defensa de hace 70 años para garantizar la disponibilidad de equipo de protección en caso de que el padecimiento se propague.Nuevos casos en LatinoaméricaLas autoridades ecuatorianas confirmaron ayer el primer caso de Covid-19 en el país, una ecuatoriana de más de 70 años que llegó el 14 de febrero procedente de España sin síntomas de ninguna clase. Se aclaró que su estado es crítico y que los actos masivos en Guayaquil y Babahoyo están prohibidos.El presidente Lenín Moreno, en su cuenta de Twitter, convocó al país a “mantener la calma y seguir las recomendaciones para disminuir los riesgos de contagio” y destacó que cuenta con los expertos y un sistema de salud para atender estos casos.Poco después de que se confirmara el primer caso de Covid-19 en el país, se formaron largas filas de ciudadanos en Guayaquil que pugnaban por adquirir cajas de mascarillas y vitamina C, mientras el gobierno abrió una línea telefónica de información permanente acerca de esta enfermedad.La ministra de Gobierno, María Paula Romo, también en Twitter dijo que de inmediato “suspenderemos los eventos masivos en Guayaquil y Babahoyo”, donde “se pide extremar las precauciones para evitar el contagio”.El viceministro de Salud, Julio López, dijo que el estado de la paciente, que tenía enfermedades preexistentes, “es crítico y de diagnóstico reservado”, y añadió que “iniciamos el censo de los contactos y se les hace un seguimiento asistido, con los pacientes sintomáticos y asintomáticos”, alrededor de 80 personas.Añadió que la mujer llegó a Guayaquil y que su ruta de desplazamiento y contactos están plenamente identificados.En tanto ayer en México se detectó al cuarto infectado por la enfermedad: una mujer de 20 años, la cual entre enero y febrero viajó a Milán, Italia.Según los detalles, la mujer llegó el 25 de febrero a México y a los dos días inició con los síntomas de una severa gripa con tos, por lo que el caso fue atendido en un hospital privado.Al corroborarse que se trataba del COVID-19, la chica fue llevada a atender en su domicilio.A tan solo tres días de haberse confirmado el primer caso de coronavirus en Brasil y el primero en América Latina, el gobierno de Jair Bolsonaro ha notificado la tarde de ayer el segundo caso del mortal virus dentro del territorio brasileño.A través de un comunicado emitido por el Ministerio de Salud en Brasil, se conoció que se trata de un caso importado de coronavirus, es decir de un paciente que se encontraba en Italia. El primer caso confirmado en el país fue de un hombre de 61 años que estuvo entre los pasados 9 y 21 de febrero en Lombardía, en el norte de Italia, y desde allí regresó a Brasil vía París, donde hizo una conexión rumbo a San Pablo.