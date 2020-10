Preocupación en la población ante varios focos de incendios en Irigoyen y San Antonio - El Territorio Misiones

Miércoles 7 de octubre de 2020 | 09:30hs.

Mas allá de la Resolución Nº293/20 del Ministerio de Ecología de la provincia de Misiones que prohíbe realizar quemas en zonas rurales y urbanas, en los últimos días se sucedieron varios focos de incendios forestales en las localidades de Bernardo de Irigoyen y San Antonio. Eso despertó la preocupación de la población ante la sequía y las altas temperaturas.En el caso de Bernardo de Irigoyen cuentan con un cuartel de Bomberos Voluntarios y una dotación de bomberos de la Policía de Misiones pero en ambos casos cuentan con pocos equipamientos para el combate de incendios de grandes dimensiones.En la localidad de San Antonio no cuentan con un cuartel de bomberos y en caso de siniestros deben pedir auxilio a bomberos de Irigoyen que se encuentra a 30 kilómetros, o a Andresito que está a 60 kilómetros, en muchos casos también actúan personal del Campo Anexo Manuel Belgrano del INTA San Antonio, que cuenta con equipamientos y personal de manejo del fuego, también en muchos casos actúan brigadistas de parques nacionales.En los últimos días mediante el trabajo en conjunto de personal del INTA San Antonio, Bomberos Voluntarios de Andresito y brigadistas de Parques Nacionales, se pudo controlar y sofocar un incendio forestal de grandes dimensiones en una chacra de San Antonio, también hubieron otros incendios incluso en Irigoyen donde actuaron personal del INTA.Matías Fernández director de la Reserva Ecológica Privada Héctor Fernández de San Antonio, en diálogo con El Territorio, se mostró preocupado ante la observación de varios focos de incendio en toda la zona de San Antonio y alrededores.“Lo más preocupante es que en San Antonio no contamos con un cuerpo activo de bomberos y muy poco recurso humano capacitado en manejo del fuego, lo mas cerca siempre para pedir ayuda es a los bomberos de la vecina localidad brasileña de Santo Antonio, pero hoy en este contexto de pandemia se vuelve difícil, ya que no pueden pasar a Argentina” mencionó Fernández.A lo que agregó, "por estos días a simple vista observamos varios focos de incendio muy cerca a nuestra propiedad que a la vez está muy cerca del Parque Provincial Urugua-í, eso nos preocupa muchísimo ya que es un áreas protegidas muy amplia con su diversidad de la fauna y flora muy valiosa para el ecosistema de nuestra región.En Bernardo de Irigoyen por lo tanto fueron varias las actuaciones de los bomberos tanto voluntarios como de la Policía de Misiones, uno de los incendios mas grandes duró más de 10 horas afectando en grandes medidas a un productor de la zona, con pérdidas millonarias en forestación, campo, alambrados y herramientas de trabajo, además el fuego afectó la línea de alimentación de energía eléctrica a la localidad, por lo que fueron varias las horas de trabajo del personal de Energía de Misiones, en la reposición de postes y líneas del tendido eléctrico.Desde de el cuerpo activo de bomberos voluntarios de Irigoyen, su jefe Matías Sánchez, manifestó a El Territorio, que en las últimas semanas, al igual que en toda la provincia, las actuaciones de bomberos se han duplicado y en algunos caso triplicado, “actualmente estamos teniendo varios llamados todos los días debido a incendio de pastizales y malezas que se vuelven incontrolables, normalmente por la noche no estamos actuando por recomendación de la federación, eso siempre y cuando no afecte viviendas o estén en juego vidas humanas, por eso nuestra recomendación a toda la población, es que ante las altas temperaturas y el gran riesgo de incendios, se pide a la comunidad a no realizar ningún tipo de quemas ya que las mismas tienden a propagarse fácilmente causando así daños a la flora, fauna, propiedades y salud de los ciudadanos. Siendo que todo tipo de quemas está prohibido en todo el territorio de Misiones”.