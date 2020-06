Preocupación en El Soberbio por aumento de casos en Brasil

Sábado 13 de junio de 2020

Brasil es el segundo país más afectado por el coronavirus en el mundo, debajo de Estados Unidos, con más de 700.000 casos confirmados y 37.000 fallecidos.Por su parte, Argentina atraviesa un contexto diferente, con un total de infectados que aún no llega a 30.000.Teniendo en cuenta estos datos, en Misiones se mantuvo firme la decisión, a través de un pedido al gobierno nacional, de mantener cerradas las fronteras internacionales.Pese a esto, existen localidades misioneras que limitan con Brasil en las que la angostura del río permite que las personas puedan cruzar al país vecino evitando trámites legales, lo que podría generar la propagación del virus. En relación a esto, el intendente de la localidad El Soberbio, Roque Soboczinski, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y comentó que en horas de la mañana de ayer se activó el protocolo en Paraje Monteagudo, a 30 kilómetros del casco urbano, por la sospecha de un caso positivo, frente al municipio de Esperança do Sul, Brasil.La preocupación del vecino que llamó era justamente porque además de que había presentado fiebre, comentó sobre un posible contacto con personas brasileñas que tuvieron Covid-19.Sin embargo, según el nuevo parte epidemiológico de Salud Pública, la provincia no registró nuevos casos.Sobre la particularidad de la localidad de El Soberbio, detalló que ayer la altura del río era más o menos de unos 250 metros de ancho, ya que las abundantes lluvias generaron su crecida, “pero en estos días pasados, semanas atrás prácticamente se pasaba caminando y, a modo de comentario, Colonia Monteagudo es un barrio que está instalado frente a Alto Uruguay donde era la Parada Militar y como están frente a frente hay pasos frecuentes porque ya es una costumbre, es una cuestión que se da mucho, ya que el río es angosto”.PreocupaciónEl jefe municipal sostuvo que existen muchos casos de argentinos que tenían su fuente laboral en Brasil, por lo que se tuvieron que llevar amplios operativos para controlar esta situación: “El equipo de emergencia tomó conocimiento y se llevó la notificación en la casa, se le hizo el aviso y después la inspección si realmente estaba en la casa o en Brasil, estas son las condiciones que existen, fueron cuestiones que fuimos trabajando, pero se sabe también que muchos diariamente se van y buscan vacunas para animales porque por ahí les queda más cerca cruzar que acá en el lado argentino”.“Frente al Moconá, todos los municipios brasileños tuvieron casos positivos, que es lo que preocupa a la comunidad. Yo ahora estoy viendo una cuestión desbordada, la gente está pensando que ya está todo dicho, el movimiento que se está dando dentro de El Soberbio es mucho, estamos viviendo un momento especial con el tema de la yerba mate ya que genera mucha circulación en el banco como también por el tabaco, la citronela, el IFE, pagos de planes sociales”, manifestó.“Es prácticamente un centro de compra muy concurrido y preocupa por el foco de enfermedad, la gente se está exponiendo por las grandes concentraciones en los lugares de atención al público”, finalizó.Por otra parte, ayer se confirmó el segundo caso de Dionisio Cerqueira y el sexto de Barracao, dos ciudades brasileñas limítrofes con Bernardo de Irigoyen.