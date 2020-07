Preocupación de vecinos de San Pedro por la falta de apego a las medidas de prevención

Lunes 6 de julio de 2020 | 11:25hs.

La preocupación de los vecinos se debe justamente a la extensión de la cuarentena y a que no están de acuerdo con el “relajamiento” que observan en los últimos días, más aún cuando en la zona de frontera, distante a unos 70 kilómetros de Dionisio Cerqueira (Brasil) se denuncia que por pasos ilegales ingresan desde el vecino país varias personas, que fácilmente pueden traer la enfermedad a la localidad, afirman.







“Hace mucho no hacen controles, no piden documentación para circular, tampoco si tenemos la aplicación, la gente va y viene como si nada y no desinfectan los vehículos justamente porque no preguntan a todos de dónde vienen. Muy pocos siguen usando barbijos, no se desinfectan los espacios como cajeros y la distancia ni hablar Esto preocupa mucho porque hacemos un enorme esfuerzo que puede quedar en la nada” indicó una vecina, que prefierió preservar su identidad.

En San Pedro se muestran preocupación ante la falta del cumplimiento de las normas sanitarias vigentes para evitar contagios de Covid-19 en distintos puntos de la localidad. Según relantan los vecinos es normal ver a un número importante de ciudadanos, desde hace unas semanas, que dejó de utilizar barbijo y en las filas de comercios o bancos parece ya no existir la obligación de mantener distanciamiento social. Además de esto, indican que tampoco se realizan controles estrictos en el único acceso habilitado para ingresar a la localidad.Usuarios del cajero automático, hicieron saber a El Territorio, sobre la aglomeración en la puerta del banco de la localidad, mientras que en la fila se pudo ver que muy pocos usan barbijo, siendo este un espacio público donde llevar tapabocas es obligatorio. En cuanto a los controles para exigir el cumplimiento de la cuarentena es prácticamente nulo, la circulación de vehículos que salen e ingresan a la localidad, aumentó considerablemente y si bien existe un control fijo en la rotonda, no exigen ningún tipo de documentación y tampoco desinfectan a todos los vehículos que provienen de otras localidades, según informan.La falta de conciencia por parte de algunos habitantes queda de manifiesto no solo en el no uso de barbijos y falta de distancia social, sino también en el incumplimiento de los normas vigentes en lo que respecta los días y horarios habilitados para salir a caminar. Es normal ver a personas realizando deportes en días no habilitados y ciclistas que utilizan el recorrido habilitado para las caminatas, sin utilizar el casco que debería ser obligatorio, más cuando la actividad se realiza sobre una arteria nacional como, en este caso, la ruta nacional 14.En este sentido, están habilitados para caminatas y salidas en bicicleta, los días martes, jueves, sábados, domingos y feriados, de 14 a 17 horas.