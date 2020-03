Preocupación de productores por el freno de actividades

Viernes 27 de marzo de 2020

Los productores agropecuarios de la provincia viven días de incertidumbre sobre cómo movilizarse por las exigencias que tienen con sus actividades. En general las dudas se apuntan sobre el libre tránsito para buscar insumos y las dificultades para sortear bloqueos de caminos. La actividad yerbatera registra muy bajo índice de cosecha a la espera de trabajar en plenitud el próximo mes.

“Hay temor para circular porque te piden certificados que no se tienen en cuenta. Si el productor necesita comprar alimento balanceado o necesita cargar combustible ya que en muchos pueblos no tenemos estaciones de servicio, se complica”, comentó Christian Klingbeil productor yerbatero y dirigente de la Asociación Productores Agropecuarios de Misiones (Apam).

Y agregó: “Realmente si ahora hay complicaciones no me quiero imaginar más adelante si se extiende la cuarentena. Preocupa también la descoordinación entre las fuerzas de seguridad que no saben dar respuestas concretas sobre lo que necesitamos para circular. Ahora muchos estamos circulando por caminos alternativos porque no sabemos cómo conseguir los avales que necesitamos para conseguir cosas básicas que se necesitan”.

Klingbeil recordó que “puede haber complicaciones graves si la gente necesita un medicamento para sus animales, tal vez no van a ir a la veterinaria por miedo y sus animales se van a morir. Puede haber pérdidas muy graves y eso genera desesperación”.

El yerbatero recordó que en su zona no hay movimiento de hoja verde, “se está moviendo algo de lo último del té”, acotó.

Por su parte Sergio Delapierre, director representante de secaderos en el Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) explicó que el movimiento es muy bajo por estos días. “En la zona Sur, hay pequeños secaderos que trabajan para grandes firmas de Misiones y Corrientes que están recibiendo materia prima. A medida que se avanza hacia el Centro y Norte de la provincia el trabajo es menor. Desde Oberá para arriba prácticamente no hay actividad”, comentó Delapierre.

El directivo consideró que por el momento no hay gran afectación al procesamiento de yerba mate, pero si las restricciones siguen todo puede cambiar. “Si la cuarentena sigue hasta mediados de abril será una cosa. Pero si se llegara a extender ya podría ser crítico. Puede no haber tiempo para realizar toda la cosecha”.

Por otra parte, desde el sector tabacalero se apuntó preocupación si se extiende la cuarentena. “Si pasa el tiempo el tabaco puede secarse más. Todo se va a complicar, esperemos que se pueda fijar rápido el precio y empezar el acopio”, comentó un productor de la zona de San Vicente.

En la zona Norte de la provincia se indicó que hay escaso movimiento de materia prima.

“Lo que es yerba acá en Andresito se paralizó todo, las cooperativas decidieron parar y secaderos también. Las agropecuarias por su parte están trabajando con ingresos limitados y controlados. Las veterinarias atienden sin dejar que el cliente entre al local. Todos los protocolos se siguen”, comentaron desde la Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte.