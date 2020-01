Preocupa que el brote de dengue en Andresito se extienda a más municipios

Viernes 10 de enero de 2020

Por Esteban Bueseck interior@elterritorio.com.ar

Hasta ayer eran catorce los casos de dengue entre probables y confirmados en las localidades de Garupá, Andresito, Oberá y Puerto Iguazú, siendo Comandante Andresito el municipio con más cuadros confirmados. En ese marco epidemiológico preocupante, arribaron a Posadas funcionarios del Ministerio de Salud de la Nación, entre los que están la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, y la directora de Epidemiología, Analía Rearte.

Así, se comenzaron a delinear acciones en lo que refiere a la lucha contra las enfermedades transmitidas por vectores, en este caso el mosquito Aedes aegypti.

Uno de los que participó del encuentro fue el director de Epidemiología de la provincia, el médico Jorge Gutiérrez, quien reconoció la preocupación de los sanitaristas provinciales y nacionales ante la posibilidad de que el brote se extienda a otros municipios próximos a Andresito y limítrofes con Brasil, donde circulan los cuatro tipos conocidos del dengue.

“Con toda esa población hay que estar atentos porque hay posibilidades de que se haga un efecto derrame sobre otras localidades como San Pedro, San Vicente, zonas aledañas que tienen frontera con Brasil, que tiene 40 años de dengue y los cuatro serotipos circulantes, así que eso es una amenaza”, señaló y explicó que en Brasil hay 2.900.000 casos confirmados con 760 muertos.

“Esas son cifras importantes y lo lógico es que algunas localidades fronterizas de Misiones se puedan ver afectadas”, agregó.

Además contó a qué se debe la demora en la notificación de casos confirmados, teniendo en cuenta que desde hace tres semanas no se muestran nuevos positivos: “A los sospechosos se los puede dar como positivos recién a partir de los análisis de PCR (reacción en cadena de polimerasa-transcriptasa reversa) que nos dicen qué serotipo de dengue es. No podemos confirmar sin el serotipo, por eso estamos tardando un poco”.

Confirmó que hay reactivos para los estudios de dengue y que “epidemiológicamente estamos en etapa de contención, no de mitigación”.

También insistió en las recomendaciones a quienes viajan a Paraguay. “Estamos viendo con preocupación lo que pasa en Paraguay, donde están teniendo una migración al serotipo 4. Así como nosotros tenemos de base el serotipo 1, ellos tienen el serotipo 4 y 2. Eso implica que en algún momento vamos a tener el serotipo 4 o el serotipo 2 en la provincia. Nosotros somos una ciudad turística y pedimos a la gente que venga, no podemos decir a los misioneros que no vayan a otro lugar, no sería coherente. Sí pedimos responsabilidad a la hora de cruzar a Encarnación, que se cuiden, se coloquen repelente, que no se automediquen y vayan al médico si tienen síntomas”, dijo.

Además, cuando El Territorio le consultó sobre por qué los casos comenzaron a darse este año en Comandante Andresito, el epidemiólogo analizó: “Andresito es un lugar de pasaje, pero todo lo que sea frontera siempre es de riesgo en nuestra provincia”.

Sostuvo que en epidemiología hay algo denominado “consumo de vulnerables”.

“Esto tiene que ver con aquellos que nunca tuvieron la enfermedad y pueden empezar a tenerla. Y Andresito era un lugar donde hubo pocos casos si sumamos los últimos cinco años. Si miran para atrás van a ver que Iguazú siempre tuvo dengue. Entre el año pasado y antepasado fue Posadas la que nos sorprendió a todos por la forma en la que se introdujo de forma bastante intensa y Puerto Rico”.

De esta forma, al haber tenido pocos casos en años anteriores, la de Andresito se predispone como una población más vulnerable que otras.



Atención en Brasil

Por otra parte, también alarma que hay casos positivos de los que no se tiene registro, dado que hay vecinos de Andresito que acuden a atenderse en centros de salud de Capanema, Brasil, lo que genera un subregistro. “Es una cuestión inevitable en la que hay que trabajar, concientizar a la gente, que en definitiva va a terminar entendiendo que tiene que pasar por los centros de salud nuestros. A veces confían en otra medicina en la cual le dan pruebas y tratamientos que no son exactos, eso lo sufrimos en Iguazú, donde van y se colocan una medicación que no saben qué es. Tenemos que reforzar con presencia para que sigan atendiéndose en nuestros hospitales y Caps”, acotó Gutiérrez.

De su lado el intendente Bruno Beck manifestó a este medio: “Estamos preocupados y a la vez ocupados en paliar esta situación que nos afecta. Se constituyó un comité de crisis con la participación de Salud Pública de Nación y Provincia, Bomberos y Policía”.

Señaló que “hubo situaciones donde tuvimos que acceder a los patios y baldíos con la fuerza pública y el juez de Paz para el descacharrizado y el bloqueo focal. Otros, inmediatamente después de contraer dengue se dirigen a medicarse al Brasil y no denuncian en Salud Pública, por ende no se hace el tratamiento focal, expandiéndose el brote”.