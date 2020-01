Preocupa la cantidad de minibasurales en Eldorado

Domingo 19 de enero de 2020

Desde hace años la ciudad de Eldorado convive con basurales irregulares que son utilizados por los vecinos para arrojar todo tipo de basura. Ahora la situación tomó estado público, nuevamente, ante la convocatoria de un vecino a limpiar estos espacios.

Las primeras notas periodísticas de este medio referidas a los basurales irregulares o clandestinos se remontan a principios de los años 2000. En ellas ya se veía la preocupación reinante en parte de la población, sobre todo de aquellas familias que viven en cercanías de los depósitos de basura, por las condiciones de insalubridad en las que desempeñaban sus vidas.

Algunos de los minibasurales registrados están en en el Kilómetro 18, en cercanías del barrio Oleaginosa; en la cantera municipal del Kilómetro 3, cercano al barrio Los Lapachos; en inmediaciones de lo que fuera la tosquera en Paticuá; en terrenos circundantes al autódromo Enrique Seeber; en el Kilómetro 5 en los barrios 60 y 100 viviendas y en los caminos vecinales del ejido urbano.

Ahora, Carlos Lowe, un conocido vecino de Eldorado, fue el encargado de poner el tema nuevamente en el debate debido a una convocatoria realizada, a través de las redes sociales, para limpiar un camino vecinal, que forma parte del circuito turístico de la ciudad, donde encontró que era utilizado por algunas personas para arrojar residuos domiciliarios, cacharros o restos de podas.





Tarea cumplida En un airado mensaje, acompañados por fotos, pidió que lo ayudaran a limpiar los terrenos que se encuentran invadidos de basura. “Esa foto saqué hoy paseando por los caminos turísticos de Eldorado. ¿Qué hacemos? ¿Alguien me ayuda a juntar? Los espero el sábado por la tarde. Nos juntamos en la Plaza El Colono y salimos. Traer pala y bolsas de consorcio. ¿Quién viene?”, decía el mensaje que acompañaba la foto que mostraba una gran cantidad de desechos debajo de un cartel que reza “No arrojar basura”.

Finalmente ayer un gran número de eldoradenses se concentró para limpiar este basural a cielo abierto. En horas de la siesta comenzaron a llegar para echar manos a la obra. Se organizaron en grupos y luego en camionetas, camiones y tractores empezaron a retirar primero los residuos más pequeños y luego los más grandes. Todos se sorprendieron por la cantidad y la variedad de basura recolectada.

“Hace tiempo que tenía esta idea y el fin de semana pasado recorrí, como lo hago habitualmente, los caminos de la colonia en Eldorado y siempre en esos recorridos suelo ver montañas de basura a la vera de las calles”, comentó Lowe sobre la idea a la que se sumaron muchos otros.

“El problema no está en limpiar, sino en no ensuciar. Cada uno debe ser responsable de la basura que hace, y pensar adónde van a parar los residuos de nuestros hogares. No se trata sólo de lo estético, sino que también se trata de nuestra salud y del cuidado del medio ambiente”, reflexionó otro de los participantes de la tarea.

Por su lado la Secretaría de Medio Ambiente de la ciudad aportó su ayuda. Y ahora los autoconvocados planean repetir la tarea en otros barrios.