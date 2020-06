Preocupa inicio de relajación en el uso de barbijos

Sábado 20 de junio de 2020 | 00:00hs.

Es cierto que la gente se está dejando, uno habla con algunas personas y creen como que no les va a pasar nada. Eso es un concepto erróneo y de altísimo riesgo"Oscar LópezMédico infectólogo

Día del Padre: piden responsabilidad en reuniones

Argentina lleva 92 días de cuarentena. En el transcurso de este tiempo, el gobierno nacional y provincial establecieron medidas básicas para evitar la propagación del Covid-19, como la constante desinfección de manos, el uso obligatorio del barbijo y el distanciamiento social, entre otras.Teniendo en cuenta el contexto de más de tres meses de cuarentena, El Territorio consultó a los misioneros sobre qué piensan respecto al cumplimiento de estos protocolos a través de distintas redes sociales.A pesar de las diferencias entre plataformas, los resultados fueron similares. Casi la totalidad de los votantes consideró que los misioneros no cumplen con los protocolos establecidos.En Instagram votaron 1.403 usuarios. El 77 por ciento (1.082) cree que no se cumple con los protocolos, mientras que el 23 por ciento restante (321) opinó lo contrario.Por otra parte, en Facebook 136 usuarios se expresaron a través de sus comentarios: “No, a la gente le cuesta entender. Te vas al banco y se amontonan todos en la puerta al lado de los policías, te vas al súper y no respetan la fila con los metros de distancia. Subís al colectivo y la gente sin barbijo”, comentó Laura Nuñez.Sin embargo, surgieron otros planteos, como por ejemplo, el desacuerdo con el uso obligatorio del barbijo en determinadas ocasiones. “Es mejor no usarlo si no es un lugar donde hay mucha gente, hace mucho mal a la salud”, opinó el usuario Cristi Ruiz.Finalmente, en Twitter el resultado fue el mismo que en las demás redes. Se contabilizaron 24 usuarios que expresaron sus opiniones y casi en su totalidad respondieron que los misioneros no respetan las medidas preventivas. “Acá en Posadas hace mucho que no hay cuarentena. El tema será cuando empiece a haber muchos casos”, afirmó Rosa Mabel. Asimismo, hay quienes se animaron incluso a dar una razón del por qué de los incumplimientos, como una usuaria que consideró que esto se debe a que “hay mucho relax al respecto”.En este contexto, este matutino dialogó con Oscar López, pediatra especialista en infectología del Hospital de Pediátrico Dr. Fernando Barreyro.Es cierto que la gente se está dejando, uno habla con algunas personas y creen como que no les va a pasar nada. Eso es un concepto erróneo y de altísimo riesgo. Ahora está pasando por ejemplo con los políticos -en Buenos Aires-, se contagió uno y generó una cadena epidemiológica.Al no cumplir con los protocolos como el distanciamiento, el uso de barbijos y ni hablar de las demás cosas, se empieza con los contagios. Hay una frase más que dicha, que la mejor vacuna es el distanciamiento, el tapabocas, las medidas de prevención cuando uno tose o estornuda, fundamentalmente la responsabilidad, acá no pasa por decisiones políticas. Hablo también como ciudadano, yo tengo familia, tengo factores de riesgo y soy trabajador de la salud y sigo atendiendo mi consultorio periódicamente, pero de manera responsable.Ayer (por el jueves) hubo casi 2.000 casos en el país, pero no creo que empecemos con el pico de contagios, no creo que esto sea el pico. En las infecciones respiratorias, normalmente el pico se da a mediados de julio, como ser gripes y bronquiolitis, que ahora no lo estamos teniendo gracias al distanciamiento.En esta época del año nosotros los médicos ya estamos preocupados porque se empiezan a ocupar las camas de terapia intensiva con bronquiolitis y o alguna otra virosis respiratoria. No podemos saber cuándo va a ser el pico, pero sí podemos decir que hasta mediados de julio las virosis respiratorias están al máximo normalmente, y esta es una virosis. Si las medidas preventivas se relajan, los riesgos son muchísimos.Si tenemos 38 casos es porque las medidas tomadas por el gobierno provincial en la mayoría de las cosas fueron acertadas. El gobernador recientemente ha hecho sus viajes por toda la costa del Uruguay, porque en Brasil es terrible lo que está pasando, por eso la frontera no debe ser permeable. Sé que cuestan las medidas, pero debemos seguir, sé que los niños sufren el encierro, pero hay que hacerlo, es por el bien de todos.Puede ser que uno sienta un poco de ahogo con el barbijo y eso requiera mayor esfuerzo respiratorio, depende mucho del barbijo. Los de uso médico tienen esa particularidad que dejan entrar el aire, hay algunos que se han hecho en forma artesanal que son telas que no dejan pasar el aire y se hace mucho más difícil. Puede que dificulte la respiración, pero es un problema mínimo en comparación a lo que nos puede afectar un brote por coronavirus intrafamiliar o en un ambiente donde trabajan cuatro o cinco personas que no respetan estas medidas”.Ante el aumento de casos a nivel nacional, el gobernador de la provincia, Oscar Herrera Ahuad, apeló “a la enorme responsabilidad social del pueblo misionero, porque no existe la palabra relajarse ni confiarse”.De esta manera al destacar la fecha importante para las familias, como lo es el Día del Padre, planteó que “la responsabilidad debe ser aún mayor”, en especial a quienes tienen padres mayores, que a su vez corren con más riesgo de contagios.Sobre esto se explayó Héctor Proeza, subsecretario de Salud Pública de la provincia de Misiones, en diálogo con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y destacó: “Se pidió que las reuniones familiares no sean más de cinco personas, ver la posibilidad de disminuir y que sea una visita diaria y no en la amplitud de comer al mediodía, sino que ocurra durante una jornada. Sería bueno introducir el distanciamiento en el vínculo familiar y afectivo para cuidar a nuestros seres queridos que por lo general son adultos, porque le podemos transmitir la enfermedad inconscientemente”.Además se recordó que para los que irán de visita a la casa de sus padres deben bajar la aplicación Misiones Digital para circular.Para el Día del Padre, el municipio posadeño estableció un horario especial en el Cementerio La Piedad. De esta manera la apertura y cierre de la necrópolis fue fijado desde las 9 hasta las 17 para que los vecinos puedan acercarse mañana y recordar a un ser querido.Quienes asistan al cementerio deberán mantener aislamiento social, utilizar tapabocas, no permanecer más de 60 minutos en el lugar, no usar agua para los floreros, minimizar el uso de los baños y extremar las medidas de higiene y desinfección.Será obligatorio el uso de tapabocas o barbijos y el personal municipal dispondrá de solución al agua al 70% o alcohol en gel para los visitantes.