Preocupa falta de monedas de 5 pesos en comercios

Sábado 29 de febrero de 2020

Comerciantes de Eldorado mostraron preocupación ante las dificultades de acceder a las monedas de 5 pesos en reemplazo de los billetes que dejarán de circular hoy. En un recorrido por distintos lugares, El Territorio constató que es prácticamente nula existencia de estas monedas.

“Ya tenía problemas con las de 1 y 2 pesos, que no hay muchas, pero la verdad que no sé cómo voy a hacer para dar un vuelto. Yo los puedo recibir (a los billetes) porque los puedo depositar en el banco, o pagarle a algún distribuidor para que lo deposite él. Pero ningún comprador me los va a aceptar de vuelto. Y tampoco le puedo dar a los clientes 5 pesos en caramelos, no todos lo van a aceptar”, manifestó el dueño de un quiosco céntrico.

Uno de los problemas más graves se presenta en el transporte público, donde el boleto urbano cuesta 28 pesos con tarjeta Sube y 33 si se paga en efectivo. “El pasajero se las agarra con nosotros cuando no tenemos cambio. Si se enojan cuando no tenemos 2 pesos ni me quiero imaginar cuando no tengamos los 5”, se lamentó un chofer”.