Preocupa en Candelaria la faltante de barbijos y alcohol en gel

Sábado 21 de marzo de 2020 | 15:00hs.





En otro de los casos, se conseguía uno de tela descartable muy finos a un valor de 50 pesos. A su vez varias son las personas que están buscando la posibilidad de fabricarlos y proveer a quienes son más vulnerables a contagios, en tanto que tampoco hay alcohol común y mucho menos en gel, por lo que surge la preocupación entre la población.





En cuanto al panorama general los colectivos urbanos de pasajeros continúan descendiendo y ascendiendo pasajeros a varios metros de distancia de la rotonda de ingreso a la localidad sin ingresar a barrios y centro.





En la estación de servicio ha mermado la venta de combustible por el escaso movimiento en tanto que todos los comercios han tomado la precaución de hacer ingresar a una o dos personas por vez a los locales y en caso de existir filas deben mantener la distancia prudencial.





El Territorio recorrió algunas casas de venta de comidas quienes ya no pueden trabajar con venta en mesas y los que realizan viandas muchas les fueron cortadas por los clientes, indicaron. Algunas fruterías y verdulerías han bajado las persianas porque no pueden ir a abastecerse de los productos como lo hacían cada madrugada para vender durante el día.





En tanto que los comercios pequeños algunos han cerrado mientras esperan que va a pasar en los próximos días y los propietarios manifestaron con mucha indignación,"es injusto que nos pase esto por más que tomemos las precauciones y cuidados, solo pueden trabajar algunos y son los grandes que son los que menos necesitan, yo tengo tres empleadas en la cocina, ellas a su vez tienen familia que alimentar y no me permiten siquiera salir a buscar la mercadería para seguir", dijo muy angustiado uno de los propietarios de una casa de comidas.



Por otra parte la nota de color la dio Mirta, una vecina de Candelaria quien ante no hallar barbijos en ningún lado de Candelaria se las ingenió usando servilleta descartable doble, gomitas , broches con abrochadora y sale del paso hasta que se pueda conseguir barbijos más reforzados en las farmacias o comercios habilitados, Mirta también fabricó su propio alcohol en gel usando áloe vera, agua y alcohol común.

En la localidad de Candelaria en vano la gente busca barbijos y alcohol en cada comercio después de recorrer las farmacias sin resultado positivo, ya que no hay. Sólo hay una farmacia que recibió barbijos por la mañana pero ya tenía todos pedidos y quedó sin stock nuevamente.