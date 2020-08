Preocupa el aumento de casos en Jujuy y en el Sur

Domingo 9 de agosto de 2020

El Ministerio de Salud de la Nación informó que ayer se registraron 113 muertes y 6.134 nuevos casos positivos por coronavirus. Con estos datos, el total de infectados en todo el país ascendió a 241.811 y las víctimas fatales sumaron 4.523.De los 6.134 nuevos casos, 4.053 son de la provincia de Buenos Aires, 966 de la ciudad de Buenos Aires (Caba), 328 de Jujuy, 137 de Santa Fe, 124 de Mendoza, 70 de Río Negro, 68 de Salta, 54 de Chaco, 52 de Tierra del Fuego, 50 de Córdoba, 36 de La Rioja, 31 de Entre Ríos, 18 de Neuquén, 16 de Chubut, 9 de Tucumán, 8 de Santa Cruz, 3 de Corrientes, 1 de Catamarca, 1 de Formosa, 1 de La Pampa y 1 de San Juan. Misiones reclasificó dos casos a otras jurisdicciones según lugar de residencia.Del total de fallecidos, 84 corresponden a la Provincia de Buenos Aires; 18 a Caba; 3 a Córdoba; 3 a Río Negro; 1 a Tierra del Fuego; 1 a Jujuy; 1 a Mendoza y 1 a Santa Fe.Desde hace días el foco principal de preocupación de las autoridades en torno a la pandemia no es sólo el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba). El aumento en los números diarios de contagios de Covid-19 se debe también al incremento de positivos en provincias en las que, hasta hace poco, prácticamente no existía circulación comunitaria del virus.Jujuy, Tierra del Fuego, y Río Negro son los distritos, de acuerdo con los números oficiales, que mantienen en alerta en estos momentos a la administración de Alberto Fernández. Son los que más escalaron en cuanto a la incidencia de casos, es decir, la cifra que marca cuántos positivos hay cada 100.000 habitantes.Carla Vizzotti, secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, explicó: “Se está trabajando fuerte con el sistema de salud, que está en tensión en Jujuy, en Santa Cruz, para la gestión de camas y el control de la situación”.También indicó que, a diferencia de lo que pasaba semanas atrás, cuando solo en el Amba se daba un porcentaje de positividad de los testeos diarios mayor al 40%, la situación se amplió a otras zonas del país, entre las que se encuentran: Salta, Jujuy, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Además, dijo que el porcentaje de casos en terapia intensiva con Covid-19 confirmado en el Amba disminuyó al 80.5%, y que aumentó en otras provincias, siguiendo la relación del aumento de casos detectados. Son 1502 los internados con Covid-19 en terapia. En tanto, la ocupación de camas de cuidados intensivos, más allá de la dolencia que explique la internación del paciente, a nivel nacional promedia el 56,3%, mientras que en el Amballega al 65,8%.También recordó las medidas de prevención y señaló “la importancia, no importa si vivís en un departamento sin casos, sin aislamiento social preventivo y obligatorio o sin transmisión: si el virus nos encuentra cumpliendo las medidas de prevención nos va a encontrar mejor”.Gustavo Valdés, gobernador de Corrientes, anunció que se empezarán a cobrar los hisopados en las zonas de frontera. Será desde mañana y tendrán un costo de $5.000. “El Estado no va a ganar dinero, sólo para recuperar su inversión”, dijo.“Vamos a empezar a cobrar los hisopados en las fronteras”, anunció, respecto a la movilidad en los centros de ingreso a la provincia, a la vez que adelantó que estas autorizaciones se implementarán a través de la web oficial www.permisos.corrientes.gov.ar “junto con el sistema de salud, para que lo hagamos de manera ordenada”.