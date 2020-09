Preocupa constante abandono de perros en autódromo obereño - El Territorio Misiones

Sábado 5 de septiembre de 2020

Por Pablo Lizarraga plizarraga@elterritorio.com.ar

Los integrantes del Automóvil Club de Oberá (ACO) padecen desde hace unos dos años el drama del maltrato y abandono animal. Tal es así que constantemente son dejados en el predio perros de distintos tamaños y, generalmente, en mal estado de salud. La cuarentena no impidió que se abandonen más animales, tornándose una situación preocupante para los integrantes del autódromo.Choco, Lasie, Cartucho, Sasha, Gorda, Bonita, Bebé, Maicon, Tuni y Negrito (el último adoptado) son los diez perros abandonados que conviven con Rubén Maciel, el sereno del circuito.El último can llegó el 29 de mayo, en plena cuarentena por el Covid-19 y cuando el club tenía las puertas cerradas.“Estaba en muy malas condiciones, apenas caminaba. Lo asistimos con alimento y cariño y se fue recuperando, ahora ya es uno más del club”, recordó Carlos Morales, presidente del ACO en charla con El Territorio.Todo comenzó hace dos años, cuando adoptaron a Choco, una perra que desde muy cachorra fue dejada en el autódromo.Luego quedó preñada y tuvo cuatro cachorros, de los cuales sólo dieron uno en adopción y el resto se quedó con Rubén.Al poco tiempo apareció una perra más que también fue adoptada y así ya eran cinco canes los que deambulaban por el predio. En ese momento todos fueron castrados gracias a la colaboración de una veterinaria local.Sin embargo, los abandonos siguieron y en el último tiempo se sumaron cinco más. “Siempre tiran perros, así como antes nos tiraban basura”, lamentó Morales sobre la falta de conciencia de los vecinos.Y agregó: “Cuando podemos darlos en adopción o encontrar un hogar seguro para ellos, los damos. Tuvimos una perra que tuvo siete perros, pero todos consiguieron hogar con la veterinaria Cubilla, que siempre colabora con nosotros y los pudo reubicar”.El Negrito fue el último que apareció recientemente: el 29 de mayo amaneció atado al portón de ingreso.Morales, que se encariñó de forma especial con ese can, comentó: “Tuvimos la suerte de recuperarlo, porque estaba muy mal de salud e inclusive casi no caminaba. Iban a darlo en adopción, pero todos se encariñaron y se quedó”.“A todos nos gustan los perros, pero ya es un drama, porque no paran de aparecer”, alertó y agregó: “Ahora ya estamos desbordados porque el club tiene pocos ingresos y es un costo comprar los alimentos, se va una bolsa cada 15 días más o menos y hay pocas pruebas deportivas. No tenemos grandes actividades ni ingresos fijos. Por suerte todos los integrantes del club, más los pilotos, que ya los conocen, colaboran, aportan para que a los diez no les falte su alimento y tengan las vacunas al día”.En ese sentido, desde la comisión del ACO pidieron conciencia a la población para que no los sigan abandonando y, por el contrario, castren a sus mascotas, para evitar una superpoblación.“Primero fue el problema de la basura, que con mucho trabajo fuimos erradicando los basurales, ahora empezaron a dejar perros, esperemos que Negrito sea el último y que la gente tome conciencia de que a una mascota no se la abandona”, concluyó Morales.