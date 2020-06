Preocupa a los yerbateros el avance de nuevas plantaciones

Sábado 27 de junio de 2020

Precios suben, stock en baja

Según refirieron productores de yerba mate, los precios de la materia prima se siguen cotizando en alza. Aunque se reconoció que los valores y las posibilidades de pago varían según la zona. "En la zona Norte el precio del kilo de hoja verde está entre 30 y 32 pesos", comentó Jonás Petterson sobre la actividad en la zona de Andresito. Desde el sector productivo se refiere que los precios pueden subir más, pero contemplando un pago en plazos. Se apuntó también que la actual cosecha no alcanzará a satisfacer la demanda de procesamiento industrial.



Trabajo detectó un campamento ilegal en un yerbal de Andresito

Productores yerbateros consideran una amenaza creciente las nuevas plantaciones de yerba mate que se están realizando en la provincia. Según se explicó, se observan trabajos de remoción de teales, pinares y hasta viejos frutales para sumar más héctareas de yerba mate. Se destacó que además del reemplazo de viejos yerbales hay nuevas zonas de plantación. Y por ello urge saber qué tanto se está ampliando el cultivo en la zona productora.Recientemente desde el Instituto Nacional de la Yerba Mate se anunció la realización de un relevamiento de nuevas plantaciones, ya que se coincidió entre productores e industriales del peligro en el avance sin proyección de nuevos yerbales.“Hay plantaciones nuevas sin dudas, a nosotros nos preocupa mucho esto. Por eso queremos hacer cuanto antes el relevamiento con el Inym y tratar de terminar el censo de los productores yerbateros de los productores que faltan registrar”, comentó Jonás Petterson, director representante por los productores en el Inym.Detalló que “sabemos que hay muchas nuevas héctareas y queremos saber cuántas son y en qué zonas están”.Según Petterson, “el que planta más yerba generalmente reemplaza un potrero, una forestación. En la zona Sur hay yerbales que se reemplazan por nuevas plantas. Nos preocupa que en el momento que todas esas nuevas plantas entren en producción va a haber un aumento notable de la producción y eso puede llegar a desestabilizar los precios”.Para Cristian Klingbeil, productor y dirigente de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (Apam), las nuevas héctareas de yerba evidencian la baja rentabilidad de otras producciones.“Los que tienen la posibilidad económica de arrancar teales, los arrancan y plantan yerba. Lo mismo ocurre con los pinos. Hay partes de la zona Centro, donde es llano, que se está plantando más yerba y apuntando a la cosecha mecánica”, sostuvo.Recordó, en tanto, que hay incertidumbre con lo que se puede producir. Y por ello piden más certezas al Inym para que haya un seguimiento de la producción y los factores que pueden condicionar las cosechas. “En los últimos años tuvimos muchos problemas, como ataques de plagas, enfermedades, sequía. Pero si todo eso mejora y encima entran a producir las nuevas plantas, podemos tener una cosecha mucho más grande”, evaluó.Por otro lado reconoció que “el que puede planta yerba porque ve que está teniendo un buen precio. Con los otros cultivos no pasa lo mismo y preocupa que no haya una visión a futuro. El que plantó pino hace quince años hoy la tonelada no vale casi nada”, dijo.En un operativo conjunto entre inspectores del Ministerio de Trabajo y Empleo, y del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), se detectó un campamento de trabajadores tareferos que presentaba malas condiciones de salubridad, como así también la presencia de un menor de 17 años, lo que implicó un caso de trabajo adolescente no registrado.El relevamiento se concentró en yerbales en plena cosecha. Allí se comprobó las condiciones de extracción, la registración de trabajadores tareferos, además de otras normas legales que amparan a los obreros rurales.La ministra de Trabajo, Silvana Giménez, expresó que el objetivo de las inspecciones: “Es cuidar a los trabajadores para que se cumplan las normativas, como también prevenir y erradicar el trabajo infantil, y proteger el trabajo adolescente”.El yerbal donde se realizó el operativo está ubicado en cercanías de la localidad de Andresito, allí los inspectores encontraron a trabajadores tareferos que hace más de 13 días estaban en un campamento en pésimas condiciones. Por tal motivo, suspendieron las tareas donde relevaron a once trabajadores, y se labraron las respectivas actas de infracción. Además, se realizó la correspondiente denuncia, por el delito de trata laboral, en la comisaría de Andresito.La Policía de Trabajo constató que los trabajadores no contaban con elementos de protección personal.Además, ningún trabajador poseía ropa de trabajo y en el lugar no existía baño, cocina ni botiquín de primeros auxilios. Tampoco, se cumplía con las condiciones mínimas necesarias, establecidas por la Ley de Trabajo Agrario Nº 26.727.Tanto la ministra de Trabajo y Empleo, Silvana Giménez, como el presidente del Inym, Juan José Szychowski, expresaron que van a poner el mayor esfuerzo y utilizar todas las herramientas posibles para que los trabajadores del sector, tengan la mejor vida posible.