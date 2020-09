Prendas sustentables que se ajustan a todos los estilos - El Territorio Misiones

Domingo 27 de septiembre de 2020 | 08:00hs.

Por Sonia Benítez comerciales@elterritorio.com.ar

Pensar en un mundo donde el ser humano no dañe al ambiente sino que conviva con su entorno en armonía no es algo tan descabellado. La costumbre llevó a la población a consumir lo que la industria propone, sin tomar conciencia ni preguntarse de dónde viene lo que se usa cotidianamente. Este no fue el caso de Marianela Barrios y Katerinne Mac Donald, que decidieron echar manos a la obra y poner su granito de arena para crear un mundo un poco mejor.“Es un sueño nuestro, creemos que se puede hacer algo diferente, que un mundo con conciencia existe, tenemos pensar en que vivimos en Misiones y que estamos rodeados de naturaleza y hay que cuidarla, cuidar nuestros ríos. Nuestras telas están libres de plástico, entonces esos plásticos no terminan en el río, por lo tanto no terminan en el agua que consumimos. También creemos que se puede hacer un comercio más justo”, explicó Katerinne, que junto a su amiga Marianela creó la marca Terina, que en la tarde ayer se presentó en sociedad con un desfile que mostró la sensibilidad de las autoras.El clima creado por el público y quienes llevaron adelante el evento se sintió muy acorde con las protagonistas: prendas de vestir que están en total armonía con la naturaleza. Terina crea siluetas sin esfuerzo, que celebran la figura femenina. El proceso de diseño comienza pensando en lo que realmente usan las mujeres y a partir de allí, obtienen telas sostenibles para dar vida a los diseños.“Se trata de una moda sustentable por la forma en que trabajamos las telas: son todas de origen vegetal, sin químicos, tienen teñidos naturales. Además tenemos una moda ética donde incorporamos a cada trabajador, no tenemos descarte, cada retacito que queda de tela es utilizado con por ejemplo un accesorio” explicó Katerinne, que se mostró emocionada con la realización de un sueño compartido y mucho más porque las prendas fueron vestidas ayer por la modelo obereña Ingrid Grudke que comentó sentirse alegre de poder colaborar con esta iniciativa.