Premios Oscar 2020: escuchá los temas nominados en la categoría "Mejor canción original"

Newman, compositor, arreglista, cantante y pianista estadounidense, ya ganó un premio Oscar a mejor canción original, por “If I Didn’t Have You” de “Monsters, Inc.” y “We Belong Together” de “Toy Story 3”.También compite como en la categoría "mejor música original" por “Marriage Story” (“Historia de un matrimonio”), y mejor canción original por “I Can’t Let You Throw Yourself Away” de “Toy Story 4”.El tema aparece en el film, dirigido por Roxann Dawson, que cuenta la historia Joyce Smith y su familia, quienes creían que lo habían perdido todo cuando su hijo cayó en un lago congelado y estuvo cerca de la muerte.Esta basada en la novela The Impossible, un relato de hechos reales escrito por Joyce Smith y Ginger Kolbaba.Fue compuesta por Diane Warren, que estuvo varias veces nominada en los premios Oscar, e interpretada por Chrissy Metz.El tema forma parte de la banda sonora de la película animada de Disney que vuelve a dar que hablar con su segunda parte. David Bisbal también aparece en el soundtrack con “Mucho más allá”.Un film biográfico dirigido por Kasi Lemmons, quien escribió el guion junto a Gregory Allen Howard, y se basa en la vida de Harriet Tubman, quien escapó de la esclavitud y llevó a cientos de personas esclavizadas a la libertad.Está portagonizada por Cynthia Erivo, Leslie Odom Jr., Joe Alwyn, Jennifer Nettles y Janelle Monáe. Erivo interpretó el tema que compuso junto a Joshuah Brian Campbell.