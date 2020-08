Premios Gardel 2020: se conoció la fecha de la entrega - El Territorio Misiones

Martes 25 de agosto de 2020 | 14:30hs.

Los Premios Gardel distinguen lo más destacado de la música nacional en diversos géneros y categorías. En este año, marcado por la pandemia, los anuncios de las categorías se realizaron a través de las redes sociales.La importante entrega que se realizará el 18 de septiembre a las 22 será conducida por Ale Sergi de Miranda! y la cantante y actriz Natalie Pérez. Según confirmaron desde la organización, habrá 16 números musicales, que incluirán homenajes a figuras icónicas de la música local.En julio, CAPIF (Cámara Argentina de Productores) anunció la lista con todas las categorías. Wos es el artista con más nominaciones, al etar en nueve categorías; le sigue David Lebón con 8; y Conociendo Rusia con siete.El Gardel de Oro de este año será disputado por David Lebón, la banda platense El Mató a un Policía Motorizado, el grupo Sig Ragga, Pedro Aznar con Ramiro Gallo, Paulo Londra, Conociendo Rusia, Eruca Sativa y Wos.Una de las modificaciones en esta edición es que por primera vez las categorías no tendrán más la segmentación por género masculino-femenino. "Porque no importa qué identidad de género tenga cada uno, la música es una y nos une", escribieron los organizadores desde la cuenta oficial.La ultima categoría fue anunciada por los conductores Bebe Contepomi y Gabriela Radice. Por su parte, Oscar Humacata, periodista de Salta, fue el encargado de informar acerca de los primeros nominados con la categoría Folclore.Aún no se conoció si toda la transmisión se realizará desde un escenario en vivo o si habrá presentaciones virtuales, debido a la gran cantidad de nominados y las restricciones impuestas para cumplir con la distancia social.En cuanto a los 16 shows en vivo que animarán la entrega, se esperan once cruces de artistas de distintos géneros musicales, cinco de ellas en homenaje a cinco figuras relevantes de la historia artística local.En 2019, la gran protagonista fue Marilina Bertoldi, que se llevó el Oro en la ceremonia que se celebró por primera vez en Mendoza. La artista se impuso en la categoría Álbum del año por Prender un fuego, mientras que Lali Espósito se llevó el premio a Canción del año por "Sin querer queriendo". La ceremonia, que contó con la conducción de Iván de Pineda, se realizó en en el Auditorio Ángel Bustelo.Al recibir el galardón, Bertoldi destacó: "La única mujer que ganó este premio en la historia fue Mercedes Sosa y hoy lo ganó una lesbiana. Lo festejo como un artista nuevo que viene a decir cosas. Desde estos premios vamos a cambiar la música".