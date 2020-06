Premios Gardel 2020: anuncio de nominados será virtual

Viernes 26 de junio de 2020 | 14:10hs.

Los Premios Gardel tuvieron que cambiar su formato debido a la pandemia de coronavirus y este año se celebrarán de forma online y federal. Además, habrá más cantidad de nominados por categoría y las ternas no estarán divididas por género.CAPIF comunicó que el anuncio de todos los nominados a los Gardel 2020 se realizará el próximo 2 de julio a través de las redes sociales. La transmisión será federal y digital porque las categorías serán presentadas por varios periodistas desde distintos puntos del país.En Buenos Aires estarán transmitiendo la nominación Bebe Contepomi y Gabriela Radice; en Córdoba, Germán Arrascaeta; en Mendoza, Walter Gazzo; en Rosario, Analía Bocassi; y en Salta, Oscar Humacata. Además habrá cuatro periodistas desde la Antártida: Eliana Baraldo, Julia Morena, Yanina Galeano y Tamara Milán.Los Premios Gardel 2020 traerán además nuevos cambios en la conformación de sus ternas que se adaptan a los tiempos que corren. Uno de los más importantes será que las categorías ya no se dividirán en los géneros femenino y masculino, sino que se nominará a todos los músicos en conjunto.Además, con el objetivo de que más artistas puedan ganar visibilidad a través de los Premios, todas las ternas contarán con al menos ocho nominados. Las categorías serán las mismas que en años anteriores y se sumará la de "Mejor álbum en vivo".Aunque la fecha de la premiación final aún no fue confirmada, se sabe que volverá a transmitirse por TNT y Radio Nacional AM870. Las postulaciones de este año superaron los tres mil artistas y la misión sigue siendo la misma: reconocer el talento argentino y visibilizar las numerosas manifestaciones culturales de nuestro país.