Premian a los donantes con exenciones impositivas

Sábado 25 de julio de 2020

Con regalos, exenciones impositivas o reconocimientos diversos, municipios, clubes y negocios de varias provincias agradecen y destacan la solidaridad de las personas que donan plasma tras recuperarse de coronavirus para permitirla recuperación de pacientes graves, confirmaron autoridades y comerciantes.En la provincia de Buenos Aires, los vecinos del partido de Morón que sean pacientes recuperados de coronavirus y donen plasma serán eximidos del pago de tasas municipales, según dispuso a mediados de julio un decreto del intendente Lucas Ghi.Por su parte, el club San Martín de Burzaco distinguirá como “socios honorarios” de por vidaa los donantes, sean o no simpatizantes de la institución que milita en la Primera C del fútbol argentino.En Córdoba, el Concejo Deliberante de la capital trató esta semana un proyecto de ordenanza para premiar con beneficios fiscales a los pacientes recuperados de coronavirus que donen plasma.El proyecto, iniciativa del concejal del oficialismo de Hacemos por Córdoba, Nicolás Piloni, propone beneficiar con un crédito de hasta 15.000 pesos para pagar impuestos municipales por seis meses a los donantes de plasma que se hayan recuperado del coronavirus.ambién en La Plata, un local de comidas llamado “Monstermila”, ubicado en calle 532 entre 117 y 118, de la localidad de Tolosa, decidió entregar de manera gratuita una milanesa gigante a quienes se presenten con un certificado de haber donado plasma, como una manera “solidaria de incentivar la donación”.“Se nos ocurrió mirando televisión; vi que no había mucha cantidad de donantes de plasma, que hacía falta más donación para la cantidad de casos que hay, y se me ocurrió promoverlo desde el negocio y dar una premio a quien haya donado”, dijo a Télam el dueño del negocio, Javier Zamudio.También un tradicional bar de Bahía Blanca que funciona desde diciembre de 1923 y por el cual entre otras figuran pasaron el cantante Carlos Gardel, los actores José Marrone y Luis Sandrini y el grupo Los Visconti, decidió regalar una picada con postre a quienes se presenten con un certificado de haber donado plasma tras haber padecido coronavirus.Se trata del café y bar Miravalles, ubicado en la avenida Cerri 777 de la ciudad, que desde que lanzó la propuesta por redes sociales ya entregó dos picadas a vecinos que donaron plasma y superaron el coronavirus en esta localidad del sur de la provincia de Buenos Aires.