Premiada por su filme con tinte político

Domingo 16 de agosto de 2020

La reconocida directora argentina Lucrecia Martel ganó el Leopardo de Oro de la sección internacional del Festival de Locarno por su proyecto de documental Chocobar, sobre el asesinato de un dirigente indígena en lucha por la tierra. Asimismo la novel realizadora Marí Alessandri obtuvo el Leopardo de Oro por su ópera prima Zahorí.Los lauros, dotados de 70.000 francos suizos cada uno, fueron parte de la selección oficial de Locarno, que este año llevó por nombre The Films After Tomorrow y debido al coronavirus estuvo dedicada a proyectos que vieron detenida su conclusión por la pandemia.El documental de Martel narra el asesinato en 2009 del dirigente diaguita Javier Chocobar.“Javier Chocobar fue asesinado a tiros luchando en contra de la expulsión de su comunidad indígena de su tierra ancestral en Argentina. Su muerte apareció en un video en YouTube. Nuestro documental devela los 500 años de ‘motivos’ que llevaron a su fatal disparo, tanto con un arma como con una cámara, contextualizándolo en el sistema de tenencia de la tierra que ha dado forma a América Latina”, reza la sinopsis del documental que ganó el Leopardo 2020 en la competencia internacional de Locarno.Zahorí, en tanto, ganó el Leopardo 2020 en la competencia suiza, debido a que la producción de su película es de ese país, aunque fue rodada en la Patagonia argentina.“La estepa patagónica está azotada por un viento gris.Mora tiene 13 años y quiere convertirse en gaucho. Cuestiona la escuela y afirma su individualidad hacia sus padres, dos ambientalistas de Suiza de habla italiana. Mora se adentra en la estepa para ayudar al único amigo que tiene, Nazareno, un viejo mapuche que ha perdido su caballo, Zahorí”, dice la sinopsis de la película.