Preizler y el drama de las mujeres altas

Martes 7 de julio de 2020

Durante los dos años que Naomi Preizler estuvo en pareja con Joaquín Furriel, adoptó un muy bajo perfil. Por eso, sorprendió a sus seguidores en las redes al contar una llamativa actitud del galán, de quien se separó hace ya cuatro años.Al hablar de los complejos que padeció por ser alta, comentó: “Voy a contar algo re cholulo e íntimo, pero lo amerita. Cuando salía con Joaquín, él no quería que use tacos cuando salíamos juntos porque lo pasaba en altura, ¿what the fuck man? (¿qué carajos hombre?)”.Indignada, reflexionó: “Me pongo a pensar ¿por qué las mujeres altas se sienten mal y los hombres altos están ok? ¿Por qué las mujeres siempre tienen que ser más bajas que los hombres? Es como si a ellos no les gustara que la mujer sea más alta porque se sienten menos. Es algo re patriarcal y que sucede mucho en Argentina”.La modelo, que mide 1,75, contó que sufrió mucho en la escuela: “Me decían que era un monstruo porque era demasiado alta. Me hacían mucho bullying y sigo siendo un monstruo pero le saqué rédito económico a ser tan alta. La verdad es que las altas la pasamos muy mal, porque les llevamos dos cabezas a todos los varoncitos y ningún varón nos da pelota. A mí ninguno me daba bola”.