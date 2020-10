Pozo Azul: vecinos se reunieron para definir acciones a seguir por conflictos de tierra - El Territorio Misiones

Sábado 3 de octubre de 2020 | 16:00hs.

Vecinos del Paraje Piray Mini de Pozo Azul, se reunieron durante la mañana de este sábado, con vecinos de zonas cercanas, quienes ocupan una parcela de tierra de la ex intercontinental, cuya propiedad rondaría las 19 mil hectáreas, y atraviesan un fuerte conflicto por la ocupación irregular de las tierras. El motivo del encuentro fue, por un lado, mostrar repudio ante atropello contra un vecino por parte de autoridades y definir acciones para fortalecer la lucha en defensa de las familias que hace más de 30 años viven en el lugar.Uno de los motivos que genera preocupación tiene que ver con un hecho que tuvo lugar el día 30 de septiembre del corriente año, cuando detuvieron a Ilvio Robert, del procedimiento participó el Juez de Paz Suplente de Bernardo de Irigoyen, efectivos de la policía y el titular registral de la propiedad, Castro, quienes entraron a la casa del acusado sin orden judicial, ejerciendo violencia contra una persona mayor de edad que desde hace muchos años ocupa la parcela de tierra.Durante la reunión los vecinos se mostraron en alerta porque temen un desalojo violento, por lo que decidieron acompañar a Robert quien realizará una denuncia por abuso de autoridad, ante la Fiscalía de Eldorado, al tiempo que, aseguraron unirse para defender las chacras sin títulos, que van desde ruta 18 hasta ruta 17, frente a Paraje Mondori. “Son tierras que están en conflicto desde hace muchos años y tenemos temor por las amenazas que están recibiendo las familias, vamos a buscar asesoramiento con abogados y llevar adelante una mesa de diálogo con los municipios de Bernardo de Irigoyen y Pozo Azul y estar alerta para salir en la lucha cuando haga falta”, indicó a El Territorio, Waldemar Vas de la CCTA, representante de las familias.Así también sostuvieron el compromiso de luchar en contra del desalojo encubierto donde las familias están siendo presionadas. Finalmente acordaron que las decisiones que tengan relación al conflicto de tierra solo serán tomadas por los vecinos involucrados y toda persona que quiera asesorar o ayudar pueden hacerlo, pero no así, tomar decisiones y que para resolver el conflicto es necesario que en las mesas de negociación con la empresa participe también el estado y se haga responsable resolviendo el problema.Sobre el procedimiento que generó impotencia, tuvo lugar el pasado miércoles y de acuerdo a lo expresado por el involucrado Ilvio Robert, durante la reunión, en horas de la mañana de ese día, se acercó hasta la vivienda de este, el titular registral de la propiedad mencionando que contaba con una orden judicial de allanamiento, sin exhibir la misma, el hombre habría expresado que sin la orden judicial no podían ingresar, a lo que acompañado por la policía ingresaron a la vivienda y encontraron una escopeta.Seguidamente las autoridades lo llevaron detenido y lo acusaron de haberlos recibido bajo amenaza con la escopeta, lo que de acuerdo a lo expresado por el hombre, quien asegura tener testigos de vecinos que estaban mirando, no ocurrió. El detenido habría sufrido varios golpes por parte de la policía, de lo que también existen pruebas y serían los elementos que presentarán ante la fiscalía de Eldorado. Luego de unas horas detenido, fue puesto en libertad como así también otros vecinos a quienes habrían detenido por el mismo tema.