Pozo Azul: tiene que someterse a una cirugía del corazón y pide ayuda

Miércoles 22 de julio de 2020 | 13:41hs.





El comunicador social se encuentra atravesando un difícil momento de salud, por lo que, sus colegas de FM Sol de Terciados Paraíso, decidieron concretar una cruzada solidaria para este sábado donde estarán presente algunos músicos, siempre cumpliendo con los protocolos de bioseguridad vigentes, a fin de recaudar fondos. Isabelino, padece una afección cardiaca que se agrava a medida que pasa el tiempo siendo la única alternativa someterse a una cirugía.





En esos días se encuentra realizando los estudios clínicos pre quirúrgico, mientras que la intervención se realizará en el Sanatorio Boratti de Posadas. “Estas últimas veces me sentí muy mal, hace más de un año que estoy en tratamiento pero la mejora definitiva es la operación porque tengo una arteria principal del corazón muy tapada. Es muy difícil por mi edad y no tengo recursos para los gastos que conlleva tener a una persona que me cuide cuando me opere, apelo a la solidaridad de quienes quieran ayudarme, tantos años en la música y hoy estar en esta situación me entristece mucho", indicó conmocionado Isabelino Maidana.





Además de colaborar durante la edición de la cruzada solidaria a realizarse este sábado, pueden comunicarse al 3751619956

Isabelino Maidana (87), es un reconocido músico de San Pedro, hace 17 años reside en Pozo Azul, donde cuenta con una FM, que siempre está al servicio de la comunidad. Luego de haber realizado varias cruzadas solidarias hoy es quien necesita ayuda. Tiene una cirugía programada del corazón por lo que necesita asistencia económica para solventar los costos que conlleva la intervención. El hombre cuenta con una jubilación, recurso que no es suficiente para cubrir todos los costos.