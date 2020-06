Pozo Azul refuerza controles ante casos en Dionisio Cerqueira y Barracao

Martes 9 de junio de 2020 | 10:05hs.

En el municipio 76 de Misiones, es inmensa la preocupación de algunos moradores por estar a pocos kilómetros de Dionísio Cerqueira y Barracao, localidades brasileñas con casos positivos de coronavirus. El alerta se debe a que existen personas que siguen pasando de forma ilegal y desde el Comité de Crisis reforzaron los controles y apelan a la conciencia social.En lo que respecta las medidas se habilitó la apertura de bares hasta las 17, mientras que los demás comercios exceptuados funcionan de 7 a 17, siendo obligatorio el uso de barbijos. En lo que respecta los controles de los ciudadanos que circulen por el lugar, además del puesto sanidad y desinfección, colocaron un puesto para el registro y toma de temperatura de toda persona que no cuente con domicilio en Pozo Azul. Ambos funcionan las 24 horas.Una de los mayores desafíos del municipio es contar con los agentes necesarios para atender la inquietud de cada vecino, siendo una de las preocupaciones latente, el cruce por piques ilegales hacia Dionísio Cerqueira, "estamos muy preocupados, muchos vecinos no toman conciencia, entendemos la molestia de algunos con la extensión de la cuarentena pero debemos entender como sociedad que es nuestra herramienta de lucha contra el Covid-19, estamos rodeados de casos en Brasil y no queremos que todo el sacrificio de 80 días se vaya por la borda por la irresponsabilidad de algunos", señalaron desde el Comité de Crisis de Pozo Azul.