Postergan hasta el mes próximo las mesas de examen de previas

Martes 7 de julio de 2020

Por Griselda Acuñainterior@elterritorio.com.ar

Cómo queda el calendario escolar El calendario escolar 2020, aprobado a fines del año pasado con consenso de los gremios docentes, establecía mesas de exámenes de asignaturas pendientes para el 7 y 8 de julio, antes del receso de invierno. El jueves 9 y viernes 10 son días de feriado nacional, uno por Día de la Independencia y otro con fines turísticos (feriado puente).

Las vacaciones estaban pautadas desde el lunes 13 de julio hasta el viernes 24, entendiendo que se reanudaría el dictado el lunes 27 de julio.

Lo cierto es que si bien se mantiene el receso de invierno, no hay fecha confirmada para la reanudación de la modalidad presencial en las escuelas. En tanto, la semana pasada el Consejo Federal de Educación (CFE) aprobó el protocolo sanitario para reabrir las escuelas y la vuelta a clases es de carácter obligatorio.

Preocupa la infraestructura escolar de cara al regreso a clases

El calendario escolar 2020 establecía que hoy y mañana se llevarían a cabo las mesas de exámenes de materias previas. Sin embargo, la emergencia epidemiológica y sanitaria por brote de dengue y coronavirus derivó en un cambio en el dictado de contenidos como así también en las fechas consensuadas a fines del año pasado.La instancia de evaluación complementaria quedó suspendida y fue reprogramada para el próximo mes: se desarrollarán entre el 3 y el 31 de agosto. La medida fue confirmada por resolución 851 del Consejo General de Educación (CGE), con fecha del viernes 3 de julio. El instrumento legal fue remitido a los directivos de las escuelas de nivel medio de toda la provincia, a fin de que procedan a reorganizarse.La acreditación de saberes será mediante ensayos o trabajos prácticos, elaborados por los alumnos que adeuden materias.“Se hará con la misma modalidad con la que realizamos la evaluación de las mesas especiales de la resolución 477/20”, detalló en diálogo con El Territorio, el presidente del CGE, Alberto Galarza.Dicho de otro modo, la forma de acreditar las evaluación será con modalidades o criterios no presenciales, definidos por los establecimientos educativos.La resolución 477/20 estipula una nueva forma de acreditar las asignaturas pendientes en las diferentes instancias de evaluación.“Poner la tecnología al servicio de la situación requiere que el colectivo docente diseñe medios y dispositivos de evaluación para entornos virtuales o a distancia, elaborando instrumentos de evaluación y acreditación”, señala la resolución del Consejo en los considerandos.La inscripción está abierta hasta el 5 de agosto y entre las diferencias respecto de la mesa de examen convencional -además de la virtualidad-, en esta ocasión habrá tutorías para los estudiantes y mayor plazo para cumplir con las consignas dadas por los profesores.Podrán rendir los alumnos de todos los cursos, hasta un máximo de tres materias.“Salen con la modalidad virtual con documentos de Google, cuestionarios, trabajos integradores, proyectos, resolución de problemas”, explicó Gladys Ledesma, directora del Colegio Provincial 1 Martín de Moussy.Consultada por la cantidad de días que tienen para resolver los trabajos, teniendo en cuenta que en una mesa de examen convencional es de dos jornadas, respondió: “Es para ir preparando; nosotros les vamos dando tutorías y ensayos de examen, recién desde el 15 de agosto vamos tomando los exámenes, según el departamento, como ser Matemáticas y Física, Ciencias Naturales, Biología, Química, Ciencias Sociales, Educación Física”.El documento rubricado por las autoridades del CGE les otorga a los colegios secundarios la libertad de establecer formas de evaluar al alumnado.“No se concretan de manera tradicional, sino a través del acompañamiento asistido. Spepm extendió el tiempo de acreditación asistida hasta el 21 de agosto. Para ello, los alumnos con unidades curriculares pendientes y principalmente los que deben completar nivel, van acreditando parcialmente a través de instancias evaluativas con el docente que la rectoría haya designado... informe de por medio al final del recorrido el alumno acredita o no”, sostuvo Marcelo Giménez, director de Control Pedagógico del Servicio de Enseñanza Privada de la Provincia de Misiones (Spepm)“No es mesa de examen ante tribunal”, insistió el funcionario que representa a las escuelas de gestión privada.El secretario general de la Unión de Docentes de la Provincia de Misiones (UDPM), Rubén Caballero, aseguró que si bien ya está redactado el protocolo para volver a la actividad presencial en las escuelas del país, advirtió que “aún resta saber de dónde saldrán los fondos” para que se pueda cumplir y que además “no hay fecha, no hay apuro para el retorno”.Caballero, en diálogo con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7, dijo que “es un protocolo marco con el Consejo Federal, por lo que cada jurisdicción avanza o cubre esos requisitos. Se tiene en cuenta la particularidad de cada jurisdicción. Hay un montón de cuestiones que definen el regreso a la presencialidad, es así, no pasa por la decisión de una sola persona y no sólo es educación, hay otros factores involucrados”Desde el gremio, están actualmente analizando cómo están las escuelas, si están preparadas y cuáles son los puntos críticos para el cumplimiento del protocolo.“El protocolo tiene 20 páginas, hay puntos que son realizables y otros que tienen que ver con la cantidad de matrícula de las escuelas, la infraestructura... pero el protocolo es claro, por ejemplo, que por ahí no se dan en otras escuelas, que es el personal de limpieza, de maestranza, porteros, hay instituciones que no cuentan con eso, por lo que ahí ya sería un primer obstáculo”, resaltó.“En cuanto a medidas de protección, yo creo que la sociedad en general y los docentes en general ya nos pusimos en especialistas en el distanciamiento social, barbijo, alcohol en gel... acá lo que interesa es que se defina de dónde saldrán los fondos para que se materialice este protocolo. Nación largó el protocolo, habla, tiene distintas reuniones, pero todavía no se habló de dónde saldrán los fondos”, advirtió el secretario general de UDPM.“Y hablo desde la lavandina con el trapo hasta las cabinas sanitizantes”, especificó Caballero y añadió: “Nación tiene la obligación por ley del financiamiento; son temáticas que estamos abordando”.