Postergada - El Territorio Misiones

Martes 8 de septiembre de 2020

El campeonato del fútbol local, que en principio barajaba como fecha probable de comienzo de la flamante Liga Profesional (LPF) el 25 de septiembre, ahora podría pasar ese retorno a la actividad para el 16 de octubre, de acuerdo con la evolución de la pandemia de coronavirus.“Estamos pendientes de una charla que debe mantener el presidente de AFA, Claudio Tapia, con el ministro de Salud, Ginés González García”, anunció ayer el presidente de Argentinos, Christian Malaspina, y evaluó que si volviera “el fútbol televisado podría servir para que la gente se quede más en su casa y se entretenga”.La decisión de poner una fecha para el comienzo de la primera Liga Profesional siempre está “ad referéndum” de lo que opinen, decidan y autoricen las autoridades sanitarias nacionales, y el aumento de contagiados de Covid-19 en todo el país hace que las fechas estimativas se vayan corriendo conforme pasa el tiempo.Además, según analizaron fuentes afistas, varios planteles tienen contagiados en sus filas, tanto de Primera División como del ascenso, ya que la Primera Nacional volvió a los entrenamientos mayoritariamente el pasado jueves, pero en algunos casos debieron suspenderlos ya al día siguiente por tener varios futbolistas afectados, como por ejemplo ocurrió con Brown de Adrogué.Mientras tanto, y a contramano de todo esto, impelidos por la decisión de la Conmebol de reanudar la Copa Libertadores, cinco equipos argentinos tratan de ponerse lo más en forma posible para volver a competir dentro de apenas 9 días, el 17 de septiembre, algunos de ellos, como Boca, con una gran cantidad de contagiados en su plantel.De hecho los demás equipos participantes en la Libertadores reanudarán en la tercera fecha de la fase de grupos la competencia el próximo martes 15, y para seguir acelerando la vuelta a la actividad la propia Conmebol anunció ayer que los árbitros ya están viajando a las respectivas sedes de sus países limítrofes donde les tocará dirigir, para iniciar el aislamiento preventivo previo.Si lo que ocurre en el fútbol argentino puede repercutir y afectar al mencionado Boca, River, Racing, Defensa y Justicia y Tigre, que no solamente deben recibir a rivales del exterior, sino que también deben visitarlos, con los naturales riesgos sanitarios que esto conlleva más allá de las “cápsulas (vuelos charter)” que lo sacarán del país y lo devolverán a él.Y si estas dilaciones ocurren con la Primera División, ni que hablar del fútbol de ascenso, cuya vuelta en las distintas categorías parece mucho más lejana aún, según estimaron las mismas fuentes.Por su parte, los dirigentes del torneo Federal A iban a tener una reunión la semana que viene, para coordinar cómo continuaría el torneo, que tiene como participante a Crucero, pero, en consonancia con el aplazo en Primera, se cambió la fecha.Ahora, la reunión virtual se daría el 25 de septiembre, aunque nada asegura que no se modifique, desde hoy y hasta ese día, la fecha para definir la continuidad o no este año del certamen.