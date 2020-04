Posponen exámenes a residentes y los convocan por la emergencia

Sábado 25 de abril de 2020 | 01:00hs.

Por Esteban Bueseckinterior@elterritorio.com.ar

Los exámenes a profesionales de la salud que buscaban un lugar dentro de las residencias médicas que ofrece el sistema sanitario fueron suspendidos en el marco de la emergencia sanitaria por coronavirus.Se llegó a esa decisión por Resolución ministerial 736/2020, documento que lleva la firma del ministro de Salud, Oscar Alarcón. Las pruebas escritas para adjudicar uno de los lugares debían tomarse el pasado martes 21, pero la evaluación no se concretó, por lo tanto el inicio que estaba previsto para junio tampoco se hará.En este 2020 se habían inscripto 170 aspirantes para 131 cupos disponibles y además ocurrió algo que no pasaba hace tiempo, se había logrado completar las vacantes de pediatría y clínica general, situación que no sucedía desde hace por lo menos cinco años.Si aprobaban los exámenes, los médicos tenían fecha de ingreso a las residencias para el 1 de junio, pero eso no sucederá al menos hasta el 30 de septiembre.“Evaluamos para esa fecha hacer una toma de examen virtual, porque los ingresos a las residencias tienen que hacerse y los que culminan su residencia básica o postbásica deben egresar para que el Colegio de Médicos de Misiones les dé el título de especialistas”, señaló a El Territorio Daniel Mattivi, director de Recursos Humanos del Ministerio de Salud Pública.Además se decidió extender por cuatro meses el período de contratación de los médicos residentes que se encuentran en el último año de su formación académica y de los jefes residentes, que “recibirán su certificado de especialistas al culminar ese período”, dice la Resolución.Otro artículo del documento sostiene que “quedan suspendidas las rotaciones optativas a cumplir en centros de salud provinciales, nacionales o internacionales (...) conforme a las necesidades sanitarias y epidemiológicas de la provincia”.E independientemente del año de residencia que cursen deberán ajustarse a cumplir “con las nuevas funciones que se les asignen conforme a las necesidades sanitarias y epidemiológicas (...) sin perjuicio al cumplimiento de las guardias establecidas por cronograma”.En Misiones las residencias consideradas críticas para el sistema de salud son clínica médica, medicina general y pediatría pero este año los postulantes cubrieron todos los cupos; no así tocoginecología, donde hubo más cargos que postulantes. Se inscribieron seis médicos para ocho cargos.En tanto, las residencias con mayor cantidad de inscriptos fueron anestesiología, cirugía general, diagnóstico por imágenes y enfermería profesional para cuidados críticos.Las menos concursadas fueron emergentología, bioquímica, terapia infantil y de adultos.Aquellos que aprueben con las mejores calificaciones podrán elegir, por orden de mérito, dónde hacer la residencia y, de llenarse los cupos para una especialidad, podrán readjudicar el cargo en otra que sea de interés del galeno.Los centros de salud con más cupos para los residentes son los que están dentro del Parque de la Salud en Posadas, como el Hospital Escuela, Pediátrico, el Neonatal y además el hospital Samic de Eldorado, aunque también hay lugares en el hospital Carrillo, Samic de Oberá, Eldorado y Puerto Iguazú.Por otro lado, al ser consultado sobre si estos médicos pueden ser convocados para trabajar en la emergencia sanitaria mientras aguardan para rendir los exámenes de residencia, Mattivi recordó que hay una convocatoria abierta a todos los profesionales de salud sin contrato con el sistema sanitario.“Hasta ahora ellos mismos se están presentando en forma voluntaria para cubrir esos lugares. Ya tenemos a cinco que fueron contratados por lo pronto por cuatro meses para trabajar en Montecarlo, Capioví y Wanda, entre otros lugares. Son médicos que van a trabajar en la primera línea de atención de esos lugares si así se los requiere”, precisó.