Posadeño varado en Encarnación, desesperado

Martes 12 de mayo de 2020

Muchos fueron los trabajadores que se quedaron en otros países tras el cierre de fronteras por la cuarentena obligatoria. Varios de ellos pudieron regresar con las repatriaciones, pero otros aún piden ayuda para poder volver a sus hogares.Es el caso de Juan Carlos Álvarez, un trabajador de 39 años que se encuentra desde hace más de un mes en Encarnación (Paraguay) luchando para volver a Posadas, mientras debe superar serias dificultades familiares.Juan Carlos se dedica a la comercialización de productos en La Placita, por lo que cotidianamente traspasaba la frontera para realizar compras. Por este motivo, decidió hace unos meses alquilar un departamento y facilitar así el movimiento laboral.No obstante, el cierre de fronteras lo tomó por sorpresa en el país vecino y desde entonces pide a las autoridades para regresar a Argentina, donde además es integrante del equipo de básquet adaptado, puesto que sufre una parálisis en las piernas que le impide caminar y le obliga a utilizar muletas o sillas de ruedas.“Estoy desesperado, ya no tengo más plata, porque gasté lo que tenía y no pude cobrar mi sueldo acá por un problema con la tarjeta”, explicó Juan Carlos a El Territorio.Uno de los episodios más tristes que debió vivir fue la muerte de su madre, el pasado 30 de marzo.“Ella falleció en Posadas y yo no pude cruzar a verla. Fui al consulado de aquí y me dicen que la decisión es argentina, que tengo que gestionar con las autoridades argentinas, por eso estoy desesperado”, apuntó.Asimismo, indicó que en estos momentos se encuentra en la casa de un familiar mientras pueda arreglar la situación, “ya que al quedarme sin plata no pude seguir pagando el alquiler que tenía acá”.Al mismo tiempo, recalcó: “Necesito que alguien me ayude, que intervengan por mí, estoy de prestado acá y necesito volver a mi casa”.