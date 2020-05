Posadeño ganó torneo virtual internacional con su robot

Sábado 30 de mayo de 2020 | 03:00hs.

Estudiantes de la Escuela de Robótica que integran el Club de Robótica participaron de una competencia en uno de los eventos de robótica más importantes de Latinoamérica, Robotic People Fest “RoP Fest”, por primera vez en la historia en una modalidad virtual.

Entre los participantes del torneo que fue el primero de manera on line se encontraba Ramiro Uffelmann de 18 años y estudiante del cuarto año de la Escuela de Robótica que compitió en Simulación Laberinto Intermedio y ganó el primer puesto batiendo un récord al desarrollar una respuesta en tan sólo cuatro minutos, cuando el tiempo límite era de cuatro horas.

“La clave de este desarrollo fue el entrenamiento. Me habían comentado mis facilitadores que había una competencia que se iba a realizar de forma virtual a causa de la pandemia, inmediatamente comencé a practicar en el simulador que es bastante intuitivo durante dos semanas y media y gané bastante confianza logrando cronometrar cada intento, ya que la forma de ganar era siendo el primer participante en enviar la solución, correcta”, dijo el joven en diálogo con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7.

El simulador cuenta con un robot que puede ser programado y puede moverse con el entorno interactuando con el medio y “mediante eso se puede lograr la práctica. Habían competidores de distintas partes del mundo y fue una experiencia muy buena porque al final de la competencia se podía ver el desarrollo y el trabajo de los demás”.

“Gracias a los conocimientos que fui adquiriendo además de ser estudiante de la Escuela Industrial en el sexto año tengo la intención de estudiar la carrera de Ingeniería en Computación en la Facultad de Oberá porque creo que tengo capacidad para informática y eléctrónica. Me gusta bastante el tema de la automatización, programación y desarrollo y también la robótica, siendo uno de mis principales intereses con el fin de lograr una buena automatización”, detalló Uffelman.



Aplicaciones de la robótica

“Tiene muchas aplicaciones, principalmente se pueden ver en distintos aspectos como monitoreo de signos vitales de una persona hasta robots que visitan el planeta Marte, otros que pueden simular emociones además de automatización de prácticas cotidianas, entre otras. Es una carrera bastante pesada pero como me gusta se hace bastante ameno y para hacer una buena base para la facultad me motiva seguir la Escuela de Robótica. Son muchas horas que se dedica a esta tarea, tengo doble turno en la escuela y cuando no tengo asisto a robótica pero me interesa bastante”, sostuvo.

Finalmente, comentó que ayer por la tarde iban a recibir los premio y en su caso, el de primer puesto en la categoría de laberinto intermedio, “los cuales no nos dijeron qué van a ser, lo que sí nos adelantaron es que vamos a tener acreditaciones para participar en competencias como en Egipto, Japón y toda América Latina”, finalizó.