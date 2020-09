Posadas sumó cuatro nuevos casos de Covid y la provincia llegó a los 87 - El Territorio Misiones

Domingo 27 de septiembre de 2020

Por Victoria Bergunker interior@elterritorio.com.ar

“Está estable hemodinámicamente, respirando de forma espontánea con apoyo de oxígeno”, indicó Héctor González, director del hospital.





Remiseros de San Pedro en alerta El domingo falleció un paciente de San Pedro al que se le practicó un hisopado y dio como resultado no concluyente para Covid, lo que activó la alarma en la ciudad.



Por eso, una de las últimas medidas dispuestas por el Comité de Crisis de San Pedro dispuso la creación de una base de datos que permita, en caso de que sea necesario, establecer posibles nexos epidemiológicos de forma rápida y eficaz.



Esto impactó en los trabajadores del volante, ya que el fallecido había viajado en remís, quienes deberán confeccionar una planilla con datos personales de los pasajeros y permanecer en cuarentena en caso de transportar a algún pasajero que provenga de otra provincia.

Preocupa el incremento de las fiestas clandestinas En las últimas semanas, las fiestas clandestinas comenzaron a proliferar en toda la provincia y se volvieron una situación prácticamente incontrolable. Ayer, la Policía de Misiones confirmó que clausuró una fiesta no autorizada, en violación al decreto de necesidad y urgencia y que se notificaron a 17 personas en total. El evento fue en la noche del viernes en intersección de Blas Parera y avenida Jauretche de Posadas, en el marco del Operativo Seguridad Ciudadana por no cumplimiento de las medidas sanitarias y de aislamiento social vigentes.



Según se indicó, sucedió lo que viene ocurriendo últimamente en cada ocasión similar. En el interior de una casa, al notar la presencia policial, intentaron ocultarse y tras entrevistarse con Julio César M., de 50 años, éste manifestó ser el propietario; mencionó que se trataba de un grupo de familiares festejando su cumpleaños. Además de los 17 mayores, se encontraban en la reunión ocho menores.



En tanto que ayer, personal policial recibió un denuncia de la chacra 237, donde un numeroso grupo de personas se encontraba reunido.



En la frontera con Brasil

En la madrugada de sábado, a las 00.30, las dependencias del Comando y Divisiones Especiales de la Policía de Misiones, intervinieron en una fiesta clandestina en un predio ubicado en el paraje San Roque de Bernardo de Irigoyen, tipo camping y ubicado a unos cuatro mil metros de la zona urbana.



El operativo se cumplió por infracción al documento de necesidad y urgencia y a las medidas de bioseguridad sanitaria por la pandemia del coronavirus.



En ese lugar, de acuerdo a lo informado, un grupo de aproximadamente 30 personas estaban bailando con música a alto volumen y tomando bebidas alcohólicas. "Al percatarse de la presencia policial apagaron las luces y algunos de ellos se dieron a la fuga por el monte que rodea el lugar".



Maia C., de 17 años, se presentó como responsable del lugar alegando que se realizaba una fiesta por la semana del estudiante. En el lugar se procedió a identificar a siete mayores de edad y once menores, entre varones y mujeres, según la Policía. Las autoridades procedieron además al secuestro de gran cantidad de bebidas alcohólicas, un equipo amplificador de sonidos y dos motos y cuatro automóviles.



Los causantes fueron trasladados a la comisaría local y por disposición del Juzgado de Faltas los menores fueron entregados a sus familiares bajo formalidades legales, quienes al igual que los mayores deberán comparecer ante los estrados judiciales este miércoles, se detalló.



En tanto, en la localidad de San Antonio, la Policía clausuró un local y retuvo dos motos por la infracción a la ley 24.449. El viernes a las 20 las autoridades constataron un bar pool abierto, con aproximadamente 15 personas, todas ellas sin el uso de barbijo obligatorio y sin distanciamiento social, sin ninguna medida de protección sanitaria en el ingreso. Al momento de la inspección había cerca de quince clientes, todos ellos mayores de edad.





Misiones contabilizó ayer cuatro nuevos positivos de Covid-19, todos de la ciudad de Posadas, y la provincia llegó así a un total de 87 casos desde el inicio de la pandemia, de los cuales 33 fueron en septiembre, el peor mes en materia sanitaria hasta ahora.Según los datos proporcionados a través del parte epidemiológico por Salud Pública, los nuevos casos detectados son: un hombre de 51 años, quien cumple aislamiento domiciliario bajo medidas de bioseguridad; y una joven de 28 años, quien está aislada en su casa y es familiar del primero, por lo que el nexo fue establecido entre ellos.Los otros dos también tienen nexo epidemiológico establecido entre ellos y son un hombre de 34 años y una chica de 29 años. Ambos cumplen aislamiento domiciliario.Según la información que recabó El Territorio, existen dos versiones de los hechos. Una es que dos de los contagiados residirían en la chacra 132 de la capital provincial, en la zona de Santa Rita, y por ese motivo toda la familia fue aislada."Los pacientes concurrieron a una fiesta con una gran cantidad de personas desconocidas, estamos trabajando para aislar a la mayor cantidad de personas posibles para evitar una posible propagación del virus. Buscamos aislar a todos los que compartieron el festejo teniendo en cuenta que no sabemos quién podría tener el virus y ser asintomático", señalaron.En esa línea, pidieron a todos los participantes del evento que notifiquen a Salud Pública o a la Policía para poder conocer si hay otros contagiados. Además resaltaron que ya realizaron 30 testeos y continuarán con el rastrillaje epidemiológico para detectar o descartar más casos.Este matutino dialogó brevemente con una de las jóvenes que dio positivo, quien desmintió rotundamente haber estado en una fiesta clandestina, pero se negó a dar su versión de los hechos.En tanto, otras fuentes consultadas de Salud Pública, aseguraron que ninguno de los cuatro estuvo en fiestas clandestinas, que tuvieron contacto con gente que vino de afuera de la provincia y que serían empresarios.Al ser consultados sobre la posibilidad de que exista circulación comunitaria, indicaron que por el momento no sería así.Con estos nuevos cuatro contagios, la ciudad de Posadas contabiliza ya siete personas con el virus activo: los otros tres son el caso 76 (un hombre de 46 años que fue detectado en el ingreso a la provincia), el joven de 17 años y la chica de 24, estos últimos hijo y empleada de un camionero.El parte epidemiológico, por otra parte, dio a conocer que hay tres nuevos recuperados: uno es el muchacho de 26 años de Puerto Iguazú quien “con buena evolución clínica fue reevaluado y el test PCR real time le dio negativo, por lo cual se lo excluye como caso activo, continúa internación por patología de base”, indicaron. Los otros dos que se recuperaron del virus son los casos 69 y 70, ambos personales esenciales, también de la localidad de Puerto Iguazú.Con estos datos, ahora hay un total de quince personas con el virus activo en toda la provincia, de las cuales sólo uno permanece internado: el paciente de 47 años de Aristóbulo del Valle, que está siendo tratado en el Samic de Oberá y quien además padece obesidad, hipertensión y diabetes.