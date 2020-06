Posadas: los corredores proponen correr con horario muy distinto a las caminatas, de 19 a 8

Lunes 8 de junio de 2020 | 12:35hs.







El entrenamiento, según la propuesta, se pueda realizar en contraturno a la autorización que han obtenido el resto de las actividades al aire libre en la ciudad de Posadas, lo cual indudablemente contribuirá a reducir la presencia de personas en los espacios públicos.





Los propios corredores pidieron como horario de entrenamiento entre las 19 y las 8.











En un comunicado firmado por 150 corredores para certificar los pedidos al Estado, aseguran que "nos comprometemos a mantener las distancias recomendadas entre corredores (dos metros), y evitar todo tipo de conglomeraciones.



Los corredores mixtos amateurs de la ciudad de Posadas, que se dedican al entrenamiento de atletismo cuya disciplina es el pedestrismo (running o trail running) al aire libre, presentaron un protocolo de actividad en el que se comprometen a que antes, durante y al finalizar el entrenamiento se mantendrá el distanciamiento establecido que sugiere el Gobierno de Misiones para la realización de actividades físicas en general.En cuanto a los lugares, si bien en otros municipios se han determinado lugares específicos para realizar la actividad, "entendemos que dado la cantidad de espacios públicos donde se puede desarrollar esta actividad, ya sea a lo largo de todo el trazo de la costanera, el circuito de las cuatro avenidas, o avenidas como Tomas Guido, o aun los alrededores de los lugares de residencia de los corredores, nos lleva a proponer una habilitación genérica de espacio para desarrollar la actividad, lo cual entendemos garantizaría el objetivo central de mantener el distanciamiento social requerido por la normativa vigente en el marco de los objetivos trazados por las autoridades sanitarias de Nación y Provincia".Cada corredor contara con: ropa cómoda deportiva; elementos de higiene y elementos de hidratación personales; tapaboca o barbijo; alcohol en gel y repelente personal; no se usará ni tocará mobiliario e inmobiliariopúblico. No se hará ejercicio en el suelo; no se usará ni tocará equipamientos, implementos o accesorios deportivos (pesas, bandas elásticas, conos, vallas, etc.); se respetará la distancia lineal entre atletas de 15 metros y no habrá zonas comunes o sociales".