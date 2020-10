Posadas lidera la cifra de contagios en lo que va del mes - El Territorio Misiones

Martes 6 de octubre de 2020

Por Griselda Acuña interior@elterritorio.com.ar

Se exige asimismo que la medida alcance al personal de la Morgue Judicial, “en especial a todos aquellos que prestan servicio de forma física dentro del edificio del Hospital Escuela de Agudos Doctor Ramón Madariaga (...) por la exposición directa que tienen los mismos, con las personas que allí acuden, siendo muchos de ellos personas ya contagiadas”, detalla el comunicado. Asimismo, los trabajadores solicitaron ampliar el rastrillaje de los contactos estrechos de los casos positivos, es decir, someter al testeo a otras dependencias judiciales “más el de las que han concurrido allí en los días que establecidos por el Cuerpo Médico Forense como los que deben de establecerse los contactos personales”.





Lo que el parte epidemiológico no dice En la jornada de ayer, el parte epidemiológico del Ministerio de Salud Pública de Misiones dejó de notificar los nexos epidemiológicos de los casos confirmados por laboratorio, es decir, tras la prueba de PCR real time.



Hasta el domingo, en su difusión vespertina diaria, se podían visualizar los pacientes registrados con “nexo establecido” o “nexo en estudio”.



El nexo determina u orienta dónde se pudo haber contagiado la persona y según criterios sanitarios estaba definido de la siguiente manera: nexo por zona de circulación viral, por contacto estrecho o personal esencial. Un dato clave para determinar la trazabilidad del contagio.



No es la primera vez que se suprimen datos del parte oficial.



Hace dos meses se dejó de difundir la cantidad de muestras descartadas por laboratorio y los casos desestimados por interrogatorio sanitario y epidemiológico.

Con 44 casos nuevos, Corrientes superó los 1.400

Desde el Comité de Emergencia de Corrientes confirmaron en la mañana de ayer que 44 casos de coronavirus fueron registrados ayer, por lo que el acumulativo hasta la fecha es de un total de 1.405 contagios en esa provincia.



De estos recientes notificados se detalló que 42 de estas personas residen en Capital y 40 provienen de contacto estrecho con un positivo local, los otros dos contagiados se encuentran bajo investigación de nexo epidemiológico. Los dos casos restantes corresponden a Bella Vista. Todos se encuentran aislados y cumpliendo el protocolo correspondiente.



Son 290 los positivos que se hallan en estado activo actualmente, de los cuales 38 se encuentran internados. Hasta la fecha se registran 28 fallecimientos por complicaciones vinculadas al coronavirus. Asimismo, 2.819 personas se hallan en aislamiento preventivo y otras 25.623 concluyeron ese período.



Misiones sumó ayer cinco nuevos casos de Covid-19, de los cuales uno es de Oberá -que en realidad había sido confirmado el domingo, pero no alcanzó a ingresar en el parte epidemiológico- y los otros cuatro son de Posadas. Con esta cifra, la capital misionera alcanza a quince contagios en los cinco días de octubre, mientras que el total en el nuevo mes es de 25, habiendo notificaciones de Puerto Iguazú, Oberá, Garupá y San José.Con los nuevos infectados, el total en la provincia alcanza a 132, desde que se detectó el primero en marzo. Si bien los contagios van en aumento, es mínimo respecto a la situación en la vecina Corrientes, que ayer registró 44, superando así los 1.400 infectados en casi siete meses.Otro punto que no es menor para evaluar el contexto sanitario provincial es la ocupación de las unidades de terapia intensiva (UTI). Del total de pacientes con virus activo, 41 hasta ayer, sólo dos requieren internación y 39 están externados bajo medidas de bioseguridad.Los casos nuevos confirmados son un paciente de sexo femenino (48 años) de Oberá; uno de sexo masculino de 61 años, de Posadas; y otro hombre de 48 años de Posadas. Además dos mujeres, una de 49 y una 53 años con domicilio en Posadas completan la lista de positivos.El cierre del parte se da con los casos notificados hasta las 16.Una particularidad del parte difundido ayer es que no se determinan los nexos epidemiológicos. Es decir, no se puede definir la trazabilidad del contagio (ver Lo que el parte...). Hasta el domingo, se habían notificado oficialmente 18 casos con “nexo epidemiológico en estudio”.Otra de las novedades del parte diario es que hay cinco nuevos casos recuperados. Así, el total de personas que superaron la enfermedad suman 87 desde que empezó la pandemia.Los fallecidos se mantienen en cuatro. La última fue una mujer de 69 años, asistida en un sanatorio privado de Posadas, que el 30 de septiembre fue ingresada al parte epidemiológico como “paciente internada estable” y al día siguiente confirmaron su deceso.La mujer, además de diagnóstico de Sars-Cov-2, padecía neumonía y murió antes de ser trasladada a terapia intensiva. No hubo mayores detalles de los factores que influyeron en el deterioro de su salud, dado que estuvo sólo dos días internada. Por otro lado, están en aislamiento domiciliario 1.352 personas.Se procedió ayer al aislamiento de trabajadores de un aserradero de la localidad de Candelaria ante dos trabajadores que arrojaron positivo, con domicilio en Posadas. Ante comentarios en las redes sociales, se avanzó en el aislamiento como así también ocho personas consideradas contacto estrecho fueron testeadas y dieron negativo.El domingo, ante la confirmación de casos positivos de coronavirus, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la Provincia resolvió establecer una feria extraordinaria hasta el viernes 9 para los juzgados de Primera Instancia en lo Laboral 4 de Posadas; de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 1 y de Instrucción 2, ambos de la ciudad de Oberá, focalizando de esta manera las áreas expuestas y “dando cumplimiento al sistema de subrogación para los tres jueces a cargo”.Ayer, mediante un comunicado elevado a Rossana Pía Venchiarutti, presidente del STJ, los trabajadores judiciales nucleados en la Unión de Empleados de la Justicias de la Nación (UEJN) Seccional 9 solicitaron que la feria se extienda durante catorce días, “por razones obvias y de innecesaria explicación”.