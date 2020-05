Posadas: incendio consumió por completo una vivienda del barrio Las Dolores

Lunes 18 de mayo de 2020 | 18:34hs.

Un incendio consumió por completo una vivienda en el barrio Las Dolores de la ciudad de Posadas. No hubo personas lesionadas, pero los ocupantes del inmueble, una pareja, perdió todo lo que tenia.El hecho sucedió en la tarde de este lunes en un vivienda ubicada en las calles Gandhy y 71 cuando Luis M. y Laura P., los ocupantes de la casa no se encontraban.Una dotación de bomberos trabajo en el lugar sofocando el incendio; afortunadamente no hubo personas lesionadas, pero el fuego consumió por completo el inmueble.Fuentes de la policía dieron a conocer que el inicio del fuego fue producto de la precaria instalación del sistema eléctrico.