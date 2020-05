Posadas: horarios escalonados para evitar congestionamientos en el centro

Lunes 11 de mayo de 2020 | 14:00hs.









En Posadas como en varias localidades de la provincia, los comercios reabrieron para la atención al público con todas las precauciones a la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus.Fernando Veli es uno de los comerciantes en el rubro de la indumentaria dijo a Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7, que "hoy es el primer día recién, por ahí los comercios están un poco alborotados en tratar de cumplir con todas las normas y eso generó que algunos locales abrieran un poco más tarde, pero bien, vimos bien el hecho de trabajar con el delivery", dijo y resaltó que "todos están con sus barbijos todos están cumpliendo y como toda medida irá de menor a mayor... lo importante es que en Misiones ya se tomó conciencia de la problemática".Veli contó como es el procedimiento en sus negocios: "para entrar hay un trapo de piso o alfombra rociada con agua y lavandina o algún producto desinfectante, alcohol en el ingreso con su reducción 70/30, o el alcohol en gel, también el mismo producto en la caja, para que se pueda rociar el cliente, por otro lado no se van a habilitar todos los probadores, se van a intercalar uno sí, otro no, en el caso que hayan cuatro sólo funcionarán dos", explicó y detalló además que se va a limitar el ingreso de personas cada 15 metros por lo que en cada negocio se sabrá sacando cálculos cuántos podrán estar dentro del local, el resto de las personas que quieran entrar pueden hacer la fila afuera, respetando la distancia mayor de un metro y medio"."Por otro lado, y que es una de las preguntas que hacen con frecuencia, es qué pasa con las ropas que se prueban los clientes y de las que surgen de algún cambio...esa mercadería que la gente se prueba va a ir a perchero aislado, que estarán solamente esas ropas, la cual luego va a ser desinfectada con un producto que no mancha la ropa y recién al otro día se la pone para la venta otra vez. Igual aclaramos que esas ropas quedan desinfectadas el producto mata al virus y lo mismo cuando la gente se hace el probado".En cuanto al horario comercial, de 9 a 17:30, Veli aseguró que él va a respetar ese horario y "esperemos que todos los respeten porque ese horario tiene una razón de ser... nosotro hace más de dos semanas trabajando con la municiplaidad y la provincia para lograr la apertura. Hay muchas cuestiones que se trataron y estudiaron con anterioridad para llevar esto adelante"."El horario tiene que ver conque no se congestionen los medios de transportes, que esos pueden ser uno de los focos de contagio y no congestionar el ingreso de la gente al casco céntrico de Posadas, entonces si escalonamos los medios de transporte y el ingreso al centro, vamos a tener menos posibilidad de contagio. Se estira un poco mas el horario que el de los bancos, de los que vienen a trabajar, se estira el horario de ingreso como el de salida de las actividades que se incorporan. Una hora y media más porque entendemos que estando más tiempo abierto el local hay menos posibilidad de congestionamiento".Veli destacó que lo importante es el ingreso a los comercios, "por eso pedimos que no abran antes porque de hacerlo se congestionará con otros horarios de otros rubros".En cuanto al abastecimiento de mercadería Veli dijo que es "malo, la realidad es que hay o hubo fabricas cerradas, hay un retraso en la producción y eso afecta a toda la cadena. Y además la logística que no está funcionando con total normalidad ´por lo que hay un retraso generalizado para que finalmente podamos poner la mercadería en la vidriera, estamos retrasados en el doble del tiempo que antes",dijo pero de todas formas aseguró que en su rubro no habrá falta de stock por tratarse de mercadería estacional.