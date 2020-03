Posadas: fuerzas de seguridad realizaron controles en la avenida Quaranta

Lunes 23 de marzo de 2020 | 13:06hs.

En el marco del cuarto día de cuarentena obligatoria decretada por el Presidente Alberto Fernández, las fuerzas de seguridad son cada vez menos flexible con aquellos que no cumplen con las medidas preventiva de permanecer en sus hogares.En diferentes puntos de Misiones se realizaron estrictos controles por parte de la Policía provincial y la Gendarmería nacional, con el objetivo de evitar la circulaciones de ciudadanos sin una justificación permitida por el protocolo.En la ciudad de Posadas, uno de los puntos de control fue la avenida Quaranta en intersección con la avenida Jauretche. Allí la Policía provincial junto a la Gendarmería nacional, realizaron un estricto control que consistió en detener a todos los vehículos que circulaban por el lugar, con el fin de indagar el motivo por el cual los conductores habían abandonado sus hogares y sugerirles que regresen a su domicilio de inmediato.Según indicó uno de los efectivos que trabajaba en el lugar, aquellos que no cuenten con un certificado de salvoconducto o no justifiquen el motivo por el que salieron de sus hogares, serán detenidos en la comisaría más cercana.Recordemos que decreto establece que, aquellos que no cumplan con las medidas dictadas por el gobierno nacional, podrían recibir una causa penal que implicaría una condena de 3 a 15 años de cárcel, por poner en riesgo a la salud pública.