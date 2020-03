Posadas: buscan intensamente a Claudio Antunez de 13 años

Martes 24 de marzo de 2020 | 11:23hs.





La denuncia fue radicada en la Comisaría XVII por su madre Alicia Olivera, quien manifestó a El Territorio, "me di cuenta que no estaba cerca de las 21 de ayer, entonces comencé a buscarlo y ahora estoy haciendo un salvoconducto para poder transitar debido a la cuarentena. Primero no me querían tomar la denuncia porque debe pasar las 24 horas pero ahora sí lo hicieron".





La mamá del menor además detalló que Claudio Antúnez es de tez morena, delgado, mide 1,55 metros, cabello negro y corto y vestía una remera gris, bermudas con zapatillas.





Aquellos que tengan alguna información deben comunicarse al 376 487-6838 o al 911 o dirigirse a la comisaría más cercana.

Efectivos de la Policía de Misione y familiares buscan intensamente Claudio Antúnez de 13 años, quien se ausentó de su domicilio ubicado en el barrio Los Jilgueros, entre Martín Fierro y Las Heras de la ciudad de Posadas.