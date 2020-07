Posadas: acuchillaron a jubilado para robarle y quedó en estado de abandono

Lunes 6 de julio de 2020 | 14:00hs.

Demetrio Cerdán vive en el barrio Hermoso de Posadas, sólo, sin la compañía de nadie y fue asistido por trabajadores sociales e integrantes del Sindicato de Vendedores Ambulantes de Misiones, debido a su avanzado estado de abandono y aún con la herida del puñal sin curar.





El caso se conoció a comienzo de semana de este mes de julio en la ciudad de Posadas. Andrea Taberna y Alberto Fusté Padrós fueron al domicilio del hombre con documentación de extranjero, nacido en Itapúa, Paraguay, a quien según él le robaron 45 mil pesos.





Con 87 años de edad, Demetrio pasó por días de dramático abandono, aunque su estado de ánimo increíblemente pareciera no ser así. "Nos encontramos con un caso grave, lo encontramos en un estado de abandono absoluto, todo sucio, ropa llena de sangre por el episodio cuando lo acuchillaron, no puede movilizarse, no se puede parar, incorporar...", explicó Fusté Padrós a El Territorio.





El licenciado Padrós detalló también que el hombre "duerme en el comedor, a veces en el suelo y sus necesidades las hace en un balde...". Demetrio tiene una hija que vive en Buenos Aires y otro que vive en Posadas pero también tiene problemas personales propios. Nada parece tener a favor el itapúense que tiene beneficios del Pami.





"El es afiliado del Pami, lo llevamos al hospital y la idea es que tome cartas en el asunto, que puedan gestionar a una persona que lo pueda cuidar en determinados horarios", apuntó Padrós.





El asalto





El asalto a Demetrio, según contó él mismo, sucedió los últimos días del pasado mes de junio, cuando estaba entrando a su casa "y de repente estaban dos tipos que me apuñalaron la pierna... me iban a acuchillar la panza, pero como yo lo empujé... me dio por la pierna".





"La plata, la plata, me dijeron, y me robaron los ahorros de todo el año ché..., la puta carajo...". Después Demetrio quedó en el piso ensangrentado, con su ropa bañada en sangre, "llamaron a la ambulancia y me llevaron al hospital. No vino ningún vecino a ayudarme, yo tenía amigos pero ahora nadie...", llegó a decir.





"Alcancé a ver a los que me asaltaron y no son de acá, no son del barrio, me salvé porque me salió eso de defenderme, porque sino me destripaban", dijo y aseguró no acordarse de otra herida que tiene en la cara.