Posadas 2030 y la década de acción

Martes 21 de julio de 2020

Por Eduardo SaldiviaArquitecto. Admitido en P4CA de ONU-Hábitat. Planificadores por la Acción Climática

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es un documento sancionado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2015, Resolución N° 70/1. En él, los países miembros acuerdan -luego de dos años de trabajo previo- una serie de Objetivos y Metas comunes, conocidos como los 17 ODS.Los ODS son una versión ampliada y mejorada de lo que se conoció en el 2000 como los Objetivos del Milenio, los ODM. En aquel entonces los objetivos giraban sólo en torno al desarrollo humano, pidiendo en su punto 7 que para ello se fueran incorporando políticas de cuidado ambiental.En la actualidad, los objetivos fueron evolucionando, los vinculados al cuidado del planeta pasaron a ser de uno a cinco. Y lo más significativo es que los ODS traen a escena dos nuevas dimensiones necesarias para un desarrollo sostenible:La prosperidad. Estamos decididos a velar por que todos los seres humanos puedan disfrutar de una vida próspera y plena, y que ese progreso económico, social y tecnológico se produzca en armonía con la naturaleza.La paz. Estamos decididos a propiciar sociedades pacíficas, justas e inclusivas que estén libres del temor y la violencia. No puede haber desarrollo sostenible sin paz, ni paz sin desarrollo sostenible.Así es como por decreto de 2017, se establece en Argentina que el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales del la Presidencia de la Nación sería el organismo responsable de coordinar las acciones para implementar esta Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en nuestro país. Actualmente su titular -como secretaria ejecutiva- es la contadora Victoria Tolosa Paz y desde ODSArgentina.gob.ar podemos ir siguiendo los avances (y retrocesos) argentinos en la materia.A nivel provincial, afortunadamente, Misiones es una de las primeras en firmar su convenio de cooperación con el Consejo, comprometiéndose -en noviembre de 2017- a crear los equipos técnicos para trabajar la realidad particular de la Tierra Colorada, desde el ámbito de nuestro Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables. Y se toma como punto de partida un completo informe realizado por el Ipec (Instituto Provincial de Estadística y Censos de la Provincia de Misiones), en el que se detallan todas las variables necesarias para hacer un diagnóstico y un plan de trabajo acotado y certero. Por ejemplo, precisa que -en 2017- el 20,4% de la población en Posadas vivía en viviendas deficitarias o en situación de tenencia irregular de su vivienda.Se entiende que este período sirvió para sentar las bases hacia un trabajo colectivo por alcanzar las metas y es así como llegamos a la llamada Década de Acción, donde realmente tendremos que esforzarnos y dedicarnos a alcanzar las metas que nos pusimos. Es cierto que la agenda es perfectible y tiene muchos puntos mejorables, pero es un documento muy digno que puede servir como instrumento para grandes avances, y así lo entiende cada país y por eso los asume.En estos años, la provincia ha dado pasos certeros, como lo fueron en 2018 el Encuentro Misiones 2030 o el Foro de Jóvenes por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, organizado por la Cámara de Representantes. Sin embargo, aún hoy en día resulta preocupante encontrar que en las administraciones comunales no se está tratando la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.Al igual que en muchos países como Brasil, Italia, Francia o México, entre otros, en nuestro país también se ha creado una red de voluntariado muy interesante con los llamados Promotores ODS. A nivel internacional personalidades como Messi o Shakira participan como embajadores de esta acción que se propone difundir y dar a conocer a la opinión pública la Agenda 2030. A nivel nacional, muchos de sus integrantes han sido formados en la única capacitación oficial dictada hasta el momento -en 2019 por la Provincia de Buenos Aires- en la modalidad a distancia. En Misiones, la ingeniera forestal (Unam) Viviana Gómez es la coordinadora de la red y los seminarios del curso siguen disponibles en YouTube para los interesados en el tema.Está claro que en desde las comunas puede resultar difícil encarar este desafío. Las políticas habitacionales, por ejemplo, pueden exceder a un intendente, pero ellos cuentan con el necesario apoyo desde lo provincial y nacional -y hasta con el voluntariado los vecinos- para trabajarlo con éxito en sus ciudades.Actualmente, en nuestra capital sigue vigente el Plan Estratégico Posadas 2022, elaborado en 2010, mucho antes de que asumiéramos este compromiso global por nuestro futuro. Esperamos que en los próximos meses, partiendo de la experiencia que nos dejó la cuarentena sobre las buenas prácticas que empezaron a vivirse en la ciudad, como puede ser el hecho devolverle el principal tramo de nuestro frente costero a los peatones y que no puedan circular los autos particulares, podamos empezar a definir seriamente lo que será nuestra Posadas 2030.