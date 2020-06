Porchetto y su icónica canción sobre Malvinas

Martes 16 de junio de 2020

“Pero madre, ¿qué esta pasando acá? Son igual a mí y aman este lugar... Tan lejos de casa, que ni el nombre me acuerdo... Porque estoy luchando, porque estoy matando”, dice una estrofa de la emblemática canción Reina Madre de Raúl Porchetto.

El domingo 14 se cumplieron 38 años del final de la guerra de Malvinas con la rendición argentina y el sitio Teleshow habló con el querido cantautor sobre este tema que se convirtió en un éxito que vendió casi 600.000 copias pese a que salió de forma independiente.

También recordó las amenazas que recibió a minutos de presentarse en el Festival de la Solidaridad Latinoamericana -organizado por la dictadura mientras se desarrollaba el combate- y se emocionó al describir el día que cantó ante Roger Waters en la Legislatura porteña.

“No creo en las guerras, no creo en la violencia. Creo que detrás de la violencia siempre hay un acto de miedo por más que se haga en nombre de los grandes valores o de lo que fuera. Esconde un montón de sombras y de miserias”, comienza Porchetto la entrevista.

“En ese clima, que sentía emocional y psíquicamente, empecé a sentarme en el piano a tocar una melodía. Era como una catarsis casi, de liberar una emoción que no me gustaba, que no entendía, que parecía que íbamos a un Mundial a ver si éramos los mejores del mundo. Había poca consciencia desde ese lugar y, realmente, cuando colectivamente se hace una masa energética de ese nivel, querer ponerse en contra es como ir a contramano”, recuerda sobre esos días.

“Me sentaba y tocaba esa melodía que no tenía letra y era un desahogo. Y un día, escuchando los comunicados, me puse en el piano con esa melodía tocando y de golpe sentí que quería escribir algo y empecé, como si alguien me la dictara”.

“La letra no llevó más que el tiempo de lo que podría llevar como si alguien me la hubiera dictado. En un momento, creo que solo taché una palabra. Sé que cuando llegué al momento que dice: ‘Madre, ¿qué está pasando aquí?’, yo mismo dije: ‘¿Qué estoy escribiendo? ¿Dónde quiero ir? Porque era casi como un acto no consciente. Por suerte dejé fluir y no frené. Recién cuando terminé todo y lo canté, le encontré el sentido”, agregó.

El título que es un juego entre la Reina Isabel II y la madre de un soldado tal vez inglés, “surgió un poco también porque en el portaaviones principal venía ‘El Principito’. (El príncipe Andrés, tercer hijo de Isabel II y del príncipe Felipe) ‘¿Qué vengo a hacer a un lugar que no me pertenece y que está tan lejos? ¿Qué estoy defendiendo? Pienso que esas preguntas casi existenciales en momentos tan cruciales como es la vida y la muerte se las debe hacer cualquier hombre, más allá de que sea soldado o no”.