Por videoconferencia imputarán a Rojas por el plan para matar al juez

Martes 21 de julio de 2020

Por Carlos Cardozofojacero@elterritorio.com.ar

Los cuatro hombres detenidos en Posadas acusados de formar parte de un presunto plan para asesinar al titular del Juzgado de Instrucción Tres, Fernando Verón, fueron trasladados ayer ante la Justicia para una ampliación de imputación, detallaron a El Territorio fuentes ligadas al proceso.En esa instancia, el juez Marcelo Cardozo, quien lleva adelante la investigación, les notificó de los elementos en su contra y los imputó formalmente por el hecho, acusándolos como coautores de homicidio en grado de tentativa. Todos se abstuvieron de declarar cuando tuvieron su oportunidad.Como viene informando este medio, los implicados son Luis Miguel Baden y dos hermanos de apellido Da Luz -uno de ellos perteneciente al Ejército Argentino-, todos de Posadas, y un paraguayo identificado como Andy León Torres. Este fue señalado como cuñado de Néstor Fabián “El Negro” Rojas, acusado de idear el plan desde la cárcel de Ezeiza, donde está preso.Todos fueron detenidos el 26 de mayo. Hasta ahora se los había acusado de tenencia de arma de guerra y acopio de proyectiles, pero la audiencia de la víspera fue para notificarles sobre la incorporación al expediente de los informes de Gendarmería Nacional en los que se detectaron las intenciones de asesinar.Esas mismas conclusiones llegaron a manos del juez Cardozo el 7 de julio y generaron como primera repercusión la detención de la pareja de Baden y hermana de los Da Luz, Vanesa Da Luz (34). La mujer fue la primera imputada por el intento de magnicidio, luego de abstenerse de declarar el miércoles pasado.Fue involucrada porque se pudo establecer que apenas después de que su novio y hermanos fueran detenidos se comunicó con Rojas mediante audios y mensajes, pidiéndole dinero. Se reconstruyó que Rojas le enviaba dinero asiduamente y que la mujer tendría un rol activo en la organización.El silencio de sus presuntos cómplices tiene que ver con que ya hablaron ante la Justicia luego de que las intenciones de Rojas salieran a la luz y que la causa haya tenido repercusión nacional. El 2 de julio Baden y los hermanos pidieron una ampliación indagatoria -primero habían guardado silencio-, en la que buscaron desligarse del plan homicida.Baden dijo que es mecánico de Rojas y que desconoce sus intenciones de asesinar a Verón. Señaló que el vehículo y las armas incautadas en su casa le pertenecen al señalado múltiple homicida y que el vehículo estaba porque la pareja de éste le pidió que lo arregle.Los hermanos Da Luz, en tanto, -uno de ellos perteneciente al Ejército Argentino- señalaron a Vanesa como la persona que guardaba las armas incautadas en el domicilio de Baden. Por esto la mujer tiene un abogado particular diferente al de ellos tres.León Torres, en tanto, es defendido por la defensora oficial y hasta ahora siempre guardó silencio.Ahora sólo falta la imputación de Néstor Fabián Rojas, quien no deja de sumar acusaciones desde su celda en el Complejo Penitenciario I de Ezeiza. Según detallaron fuentes ligadas al proceso, se cumplió con la formalidad de ordenar su detención y se prepara todo para concretar la audiencia indagatoria.La misma se haría esta semana mediante videoconferencia y, luego de designar un abogado defensor, Rojas tendría la posibilidad de dar su versión de los hechos. En declaraciones brindadas a El Territorio desde la cárcel, el hombre dijo que “no tengo nada que ver con esa situación” y que “cada uno se tiene que hacer responsable de su delito. Yo no me puedo hacer responsable del delito de esas dos personas detenidas”, en referencia a Baden y León Torres, los primeros en ser detenidos.Rojas está acusado de tres homicidios en dos causas. Verón investiga a Rojas por el doble crimen de El Acuerdo, ocurrido en Posadas en diciembre de 2015. Entonces fueron acribillados Sebastián Vega (35) y Rodrigo Ibarra (37), en lo que se cree se trató de un ajuste de cuentas ligado al narcotráfico. Por el hecho hay otros seis imputados, pero sólo Rojas y Luis Morínigo, acusados de ejecutar el crimen, permanecen detenidos con prisión preventiva.El Negro está en Ezeiza por un pedido expreso del juez Miguel Ángel Guerrero, titular del Juzgado Federal de Eldorado, quien lo calificó como extremadamente peligroso. El magistrado lo investigó por el homicidio de Aldo Cantero, ocurrido el 5 de agosto del 2018 en la localidad de Gobernador Roca. La causa fue elevada a juicio ya que el juez determinó que ambos formaban parte de una organización narco.El procedimiento inicial se concretó ese 26 de mayo sobre la ruta nacional 12, en un control vehicular. Baden y León Torres se movilizaban en un auto con pedido de secuestro por robo y fueron interceptados por Gendarmería Nacional.Al posadeño la misma fuerza ya lo investigaba desde septiembre del año pasado, cuando se determinó que asistió a un grupo de cuatro brasileños atrapados en San José con armas, silenciadores, precintos, ropas de la Policía Federal Argentina -gorras, chombas, camperas- y un poco de marihuana. Esa banda también era guiada por Rojas desde la cárcel, según la pesquisa.Los delincuentes fueron rápidamente asociados a bandas criminales como el PCC. Luis Miguel, señalado como “nexo local”, les llevó comida y estuvo en contacto con el grupo en su estadía en Misiones. Había vuelto tras “esfumarse” por varios meses de la capital provincial.En su casa, que inmediatamente fue allanada, los centinelas incautaron un fusil M16, municiones y elementos con las inscripciones de la fuerza federal como cascos, guantes tácticos y pasamontañas.Entre lo incautado hay un detalle que reafirma la relación con los brasileños presos: un abrojo con el nombre Nebriski apareció en los dos procedimientos. Ahí también cayeron los hermanos Da Luz.