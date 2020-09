Por un problema mecánico, Rudito abandonó en el TC Mouras - El Territorio Misiones

Lunes 21 de septiembre de 2020

Rudito Bundziak (Ford) no pudo culminar la final de la tercera fecha del TC Mouras, que se disputó en el autódromo de San Nicolás y abandonó debido a un problema mecánico.La jornada comenzó con las series y el misionero hizo un buen parcial, largó en la sexta posición y arribó en la cuarta, luego de las cuatro vueltas de la primera batería. Pero el Ford de Bundziak terminó con un golpe en el lado derecho del auto, producto de un toque con el auto de Emanuel Tufaro (Chevrolet), cuando transitaban la segunda vuelta de la serie.El Quilmes Plast trabajó en el auto para solucionar los problemas y el misionero pudo estar en la grilla de la final. En el primer giro el Ford de Bundziak empezó a tener problemas de caja, lo que le hizo perder rendimiento. Cuando iban cuatro giros el motor empezó a fallar y quedó en cinco cilindros lo que hizo que tenga que ingresar a boxes. Al no poder solucionar el problema se resolvió abandonar y evitar que se rompa el impulsor ya que dentro de una semana se disputa la cuarta fecha en el mismo escenario. El ganador de la fecha fue Agustín Martínez (Ford).“Más allá del resultado final fue un fin de semana muy positivo de mucho aprendizaje, en el que tomamos muchos datos. Lamentablemente la final no la pudimos terminar, teníamos un muy buen auto, pero una falla en el motor no nos permitió aprovechar el gran auto”, se lamentó Bundziak.“Sacando de lado eso fue muy bueno el fin de semana siempre avanzando y aprendiendo. Dentro de siete días tenemos revancha, así que vamos a llegar mucho mejor porque sacamos buenas conclusiones con el equipo para seguir mejorando”, explicó Bundziak.Rudito Bundziak se quedará en Buenos Aires a la espera de la próxima fecha del TC Mouras, para evitar hacer la cuarentena.El piloto de Puerto Iguazú aprovechará la semana para probar el Nissan March de la Clase 3 del Turismo Pista. El test será el miércoles en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires con el equipo Febaseperfomance.Paralelamente a su vida automovilística, Bundziak en la semana tendrá que rendir parciales de su carrera de abogacía, que lo tiene cursando en el cuarto año. El primer parcial, Bundziak lo rindió el viernes pasado, vía Zoom desde el autódromo de San Nicolás, después de haber cumplido con los entrenamientos del TC Mouras.