Por un caso positivo en Virasoro, aíslan a nueve contactos en San José - El Territorio Misiones

Lunes 24 de agosto de 2020

Por Griselda Acuña Editora de Actualidad

El primer caso corresponde a una persona de Mocoretá que mantuvo contacto estrecho con un positivo de Buenos Aires. En tanto, siete casos son personas de Capital que se contagiaron al estar en contacto estrecho con positivos locales. El último caso corresponde a una persona de Virasoro.





Foz registra dos nuevas muertes por coronavirus El sector Vigilancia Epidemiológica de Foz de Iguazú, Brasil, confirmó en el último parte epidemiologíco emitido ayer 54 nuevos casos de Covid-19 y dos nuevas muertes. La vecina ciudad registra un total de 4.513 casos de la enfermedad y 52 fallecimientos desde el inicio de la pandemia. Cabe destacar que del total de casos, 4.207 ya fueron dados de alta. De los casos confirmados, solamente dos pacientes se encuentran internados, los demás están aislados en sus hogares. Haciendo referencia a los casos activos, 205 en aislamiento domiciliario con síntomas leves y 49 pacientes están internados. Además, el parte epidemiologíco informó el fallecimiento de dos personas. Ambos ancianos, el primero tenía 83 años internado desde el pasado 6 de agosto en el Hospital Municipal Padre Germano Lauck. El segundo paciente tenía 78 años, estaba internado en el Hospital Ministro Costa Cavalcanti desde el 19 de agosto.

Misiones lleva una semana sin reportar nuevos contagios de coronavirus, manteniéndose en 54 la cantidad de positivos, según informó ayer el parte epidemiológico emitido por el Ministerio de Salud Pública. No obstante, Corrientes notificó un paciente infectado con Covid-19 en la localidad de Gobernador Virasoro, que limita con el municipio misionero de San José.La provincia vecina especificó que de los nuevos casos -fueron nueve en total ayer-, el infectado de Virasoro “ trabaja en el control de ingreso provincial Bichadero, donde mantuvo contacto estrecho con un positivo”.El muchacho en cuestión, que se encuentra asintomático, tiene domicilio en Misiones, pero está cumpliendo aislamiento en Corrientes, donde trabaja.Asimismo, sus contactos estrechos en San José fueron aislados como medida preventiva.“Información complementaria: Ante un caso positivo detectado en Virasoro (Corrientes) que mantiene contactos en San José (Misiones), se informa que los contactos se encuentran aislados bajo medidas de bioseguridad. En domicilio y en buen estado general”, determinó el boletín oficial.El Territorio pudo confirmar con fuentes de la cartera sanitaria provincial que se trata de nueve personas aisladas hasta el momento.“Sus contactos asintomáticos están aislados en su domicilio según normativas correspondientes a lo que indica Nación”, insistieron desde Salud Pública. El protocolo establece que con o sin pruebas de PCR -detecta el antígeno del virus- los contactos estrechos deben permanecer en aislamiento catorce días.El intendente de San José, Jorge Tenaschuk, se refirió al caso positivo de la localidad correntina. “El muchacho vive en Misiones pero no está acá hace como una semana, porque trabaja allá. Se han tomado todas medidas, lo que no sabemos es si la familia se pudo haber contagiado”, dijo en diálogo con este medio.“Hace una semana que él ya no está en San José. La familia está cumpliendo cuarentena, está aislada”, señaló el alcalde al tiempo que estimó que los contactos serán testeados.“Queremos evacuar todas las dudas para tener tranquilidad, seguro lo hará Salud Pública, pero caso contrario la Municipalidad se hará cargo de los hisopados”.Por otro lado, Misiones registra tres casos con el virus activo: dos externados (una gendarme de 26 años y una mujer de 45 años), y sólo uno está internado en el Hospital de Fátima. Se trata del gendarme de 52 años que presta servicios en el Escuadrón 50 y dio positivo el domingo último.El sábado se sumó un nuevo recuperado, de manera que alcanzan a 48 los pacientes que recibieron el alta médica desde que se detectó el primer infectado, el pasado 27 de marzo.Desde que llegó el virus a la tierra colorada, un total de tres personas fallecieron por Covid-19.El boletín detalla además que en aislamiento domiciliario hay actualmente 1.216 personas por haber ingresado a la provincia desde zonas de riesgo y deberán permanecer catorce días aislados en sus domicilios.Se registraron nueve contagios de coronavirus ayer en Corrientes y se acumulan a la fecha 273 casos, según el informe epidemiológico difundido este domingo por el gobierno de la vecina provincia.