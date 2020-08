Por tareas de limpieza, el sábado habrá corte general de agua en Posadas

Jueves 6 de agosto de 2020 | 19:42hs.

Desde el Ente Regulador de Aguas y Cloacas (EPRAC) informaron que el día sábado la empresa proveedora de agua potable SAMSA S.A. realizará una limpieza en el sistema ETAP lo que ocasionará un corte en el sistema productivo y de distribución. La interrupción del servicio será desde las 20:30 hasta las 4 de la madrugada del día siguiente.Las zonas afectadas por estos trabajos serán desde la Avenida Quaranta, hacia todo el norte y una parte de Itaembé Miní; en tanto no impactará en las viviendas de la zona Sur, Este u Oeste.“Rogamos a cada uno de los posadeños tomar las medidas preventivas del caso. Nuestra área técnica sostiene que aquellas personas que posean un tanque particular de agua, podrían no presentar cortes durante la limpieza. Sin embargo, insistimos en tomar las medidas de precaución correspondientes para evitar cualquier inconveniente” señala el comunicado del Eprac.“Entendemos la sensibilidad del momento sanitario y sabemos que el agua es una herramienta fundamental de prevención y cuidado personal. Estas limpiezas sirven para mejorar el estado del agua, lograr un mejor servicio y evitar la propagación de bacterias en los diferentes recursos que día a día consumimos”, indican.Para garantizar la atención de los centros de salud, CAPS y demás servicios esenciales, se pondrá a disposición un camión cisterna que proveerá agua potable para todas aquellas instituciones que presenten problemas graves en el tiempo mencionado.